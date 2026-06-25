Споры с Польшей не помешают вступлению Украины в ЕС: Сикорский назвал причину

Глава МИД Польши Радослав Сикорский / © Associated Press

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что нынешние споры между Украиной и Польшей не должны повлиять на перспективы вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом он сказал в ходе дискуссии YES в Гданьске, организованной накануне Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2026), сообщает ЕП.

Сикорский, не заявленный среди основных спикеров мероприятия, выступил после экспрезидента Польши Александра Квасневского и посвятил свою речь украинско-польским отношениям.

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Объясняя свою позицию, глава польской дипломатии обратился к истории региона Эльзас, на протяжении столетий неоднократно переходившего под контроль Франции и Германии.

«Туристические аттракции там — военные кладбища с буквально миллионами людей», — отметил Сикорский.

Он подчеркнул, что, несмотря на многочисленные войны и человеческие потери, граница между государствами осталась там, где проходил раньше — вдоль реки Рейн.

«И вопрос о том, зачем были эти убийства?», — задал риторический вопрос польский министр.

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По словам Сикорского, опыт примирения между бывшими врагами стал основой для создания европейской интеграции после Второй мировой войны.

«Евроинтеграция началась в 1950-х годах не как процесс между друзьями, а как процесс между очень недавними врагами, которые убивали друг друга. Но у лидеров хватило мудрости сделать такое объединение экономик в союз угля и стали, чтобы новая война не была возможной», — объяснил он.

Глава МИД Польши убежден, что этот исторический опыт дает основания для оптимизма и в отношениях между Украиной и Польшей, история которых, по его словам, была значительно менее кровавой.

«Европейская интеграция — это процесс мира, чтобы та резня, которая была в прошлом, не повторилась», — добавил Сикорский.

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Ранее сообщалось, что спикер польского правительства Адам Шлапка заявил, что Варшава не нуждается в посредниках в отношениях с Киевом, в том числе помощи со стороны Евросоюза.

Мы ранее информировали, что польский ультраправый политик, бывший член партии Право и справедливость (PiS) Януш Ковальский, на фоне скандала между странами призвал власть немедленно депортировать всех украинцев домой.

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