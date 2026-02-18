Споры с Зеленским, обыски и провал контрнаступления в 2023 году: главное из интервью Залужного

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный — посол Украины в Великобритании / © Associated Press

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал откровенное интервью Associated Press. В нем он впервые раскрыл неизвестные детали относительно обыска в его офисе и назвал истинные причины неудачи контрнаступления в 2023 году.

ТСН.ua собрал главное из интервью Залужного для Associated Press.

Обыски в офисе Залужного весной 2022 года

Валерий Залужный рассказал о неизвестном инциденте, который произошел весной в 2022 году, а именно — об обыске Службы безопасности Украины в его офисе.

По словам Залужного, события разворачивались на фоне контрнаступления ВСУ на северо-восточном направлении. После изнурительного совещания в президентском штабе Владимира Зеленского, он вернулся в рабочий кабинет, а уже через несколько часов туда нагрянули десятки сотрудников СБУ.

Бывший главнокомандующий рассказал, что тогда в помещении находились более десяти офицеров из Британии.

Как отметил Залужный, визитеры из СБУ не объяснили конкретной цели обыска, однако он заблокировал им доступ к компьютерам и служебной документации.

В разгар конфликта бывший железный генерал позвонил тогдашнему главе Офиса президента Андрею Ермаку.

«Я буду бороться с вами и уже вызвал подкрепление в центр Киева для поддержки. Я сказал Ермаку, что отобью это нападение, потому что знаю, как воевать», — отметил посол Украины в Великобритании.

Кроме Ермака, тогда Залужный связался с главой СБУ Василием Малюком, который сообщил, что не знал об обыске и пообещал выяснить обстоятельства.

Впоследствии выяснилось, что за два дня до инцидента СБУ получила ордер на обыск по этому адресу. Как сообщает AP, официальной причиной было расследование в отношении стриптиз-клуба, который якобы там действовал. Однако работники заведения заверили: клуб съехал оттуда еще до начала полномасштабной войны.

«Залужный считает, что ордер на обыск был предлогом, и что агентство вряд ли могло ошибочно определить местонахождение главного военного командного центра страны», — говорится в статье.

Разногласия с Зеленским

Валерий Залужный в интервью Associated Press откровенно рассказал о спорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам экс-главы, они по-разному видели стратегию защиты страны, а самым большим камнем преткновения стало неудачное контрнаступление 2023 года.

Издание отмечает, что увольнение генерала в феврале 2024-го аналитики восприняли как попытку президента устранить сильного политического конкурента, отправив его послом в Британию.

Провал контрнаступления ВСУ в 2023 году

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал причину провала контрнаступленияВСУ в 2023 году. По его словам, план, который он разработал с помощью партнеров НАТО, провалился, поскольку президент Владимир Зеленский и другие чиновники не выделили необходимые ресурсы.

Залужный отметил, что контрнаступление-2023 вызвало резкую критику со стороны военных экспертов, потому что оно было слишком амбициозным и началось слишком поздно. Вероятно именно это дало войскам РФ время для укрепления позиций.

В то же время экс-глава рассказал, что первоначальная версия плана заключалась в том, чтобы сосредоточить достаточно сил в «едином кулаке» для возвращения частично оккупированной Запорожской области.

Именно там, подчеркнул Залужный, расположена захваченная врагом АЭС в Энергодаре. Впоследствии, украинские военные должны были бы продвинуться на юг к Азовскому морю.

Это план предусматривал отрезать коридор земли для россиян, который использовался для пополнения запасов в аннексированном Крыму. Успех требовал значительного, концентрированного наращивания сил и тактической неожиданности.

Вместо этого, по его словам, украинские силы были распылены по широкой территории. Именно это, говорит дипломат, уменьшило их ударную силу.

Почему Залужный отказал Манафорту

Валерий Залужный в интервью AP заверил, что избегает обсуждения политики, чтобы не раскалывать общество во время войны. По его словам, он игнорирует любые предложения по предвыборным кампаниям до отмены военного положения.

«Пока не закончится война или не будет объявлена отмена военного положения, я не буду обсуждать это и ничего не делал в этом направлении», — заявил Залужный.

В то же время по словам чиновника, близкого к Залужному (на условиях анонимности), весной 2025 года к генералу обратился «достаточно известный» американский политический консультант Пол Манафорт, который возглавлял президентскую кампанию Дональда Трампа 2016 года и был осужден в 2018 году за тайное лоббирование бывшего пророссийского президента Украины Виктора Януковича.

Залужный подтвердил этот контакт, но заявил, что отказался от его услуг.

«Я поблагодарил его за внимание ко мне, но сказал, что мне не нужны его услуги», — добавил Залужный.

Напомним, ранее экс-глава ВСУ сделал неутешительный прогноз относительно войны в Украине. Он отметил, что Россия будет продолжать войну против Украины, если международное давление не усилится.

