Способен ли Трамп завершить войну в Украине: Венс сделал откровенное заявление

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что пришло время для поиска путей к миру между Украиной и Россией, однако подчеркнул — президент Дональд Трамп не может силой заставить стороны остановить боевые действия.

Об этом он сказал в подкасте Pod Force One.

По словам Венса, война между Украиной и Россией достигла "точки снижения выгоды" для обеих сторон. Территориальные достижения русских войск незначительны, тогда как потери в живой силе огромны. В то же время, Украина, по его словам, сталкивается с серьезными проблемами, особенно в энергетической сфере.

"Мы действительно верим, что настал момент, когда и для России, и для Украины целесообразно прекратить боевые действия. Но президент может только открыть дверь - он не может заставить ни одну из сторон в них войти", - отметил Венс.

Вице-президент также признал, что раньше ожидал гораздо более длительной войны — до 15 лет, проводя параллели с войной во Вьетнаме.

Кроме того, Венс упомянул о перепалке с Зеленским в Овальном кабинете и сказал, что изменил мнение о войне в Украине.