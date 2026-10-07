Европе придется договариваться с Россией, даже если мир будет несправедливым — The Economist

Европейский союз / © Reuters

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Европе, вероятно, придется готовиться к сосуществованию с Россией даже в том случае, если война против Украины не завершится справедливым миром. Такой сценарий станет более реальным, если экономическое давление и внутреннее недовольство в РФ не заставят Владимира Путина изменить курс.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на The Economist.

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В Северной Европе, особенно в скандинавских и балтийских странах, политики разных взглядов сходятся в том, что Путину нельзя доверять. В последние четыре года стратегия западных союзников фактически заключалась в том, чтобы не позволить России победить, а Украине — проиграть: Киев получал оружие и финансовую помощь, против Москвы сохраняли санкции.

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Расчет заключался в том, что экономические проблемы и внутреннее недовольство в конце концов заставят Кремль прекратить войну или приведут к политическим изменениям внутри России. Однако Великобритания, Франция и Германия, по данным издания, все больше задумываются о том, достаточно ли такого подхода.

«У союзников Украины есть практические причины громко осуждать наихудшие действия России. Путин становится все более опасным. Хотя он не знает стыда, публичное разоблачение его преступлений может помочь удержать его от дальнейшей эскалации», — говорится в материале.

Справедливого мира может не быть

The Economist отмечает, что нынешняя стратегия Запада может не привести к ожидаемому результату. Если экономические трудности и внутреннее давление не сломят готовность Путина продолжать войну, Украине и ее союзникам придется искать формат сосуществования с Россией, который позволит хотя бы остановить боевые действия.

«Война в Украине зашла в тупик, и теория победы союзников может так и не сработать. Если экономические трудности и внутреннее недовольство не сломят волю Путина к борьбе, Украине и ее союзникам придется договориться с ним об условиях сосуществования, чтобы эта война закончилась или хотя бы приостановилась», — пишет издание.

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Несмотря на международную изоляцию, Путин сохраняет контакт с влиятельными государствами. Авторы приводят в пример приглашение российского лидера на декабрьский саммит G20 во Флориде. В The Economist предполагают, что европейские лидеры будут относиться к нему настороженно, тогда как представители Китая, Индии и ряда других стран могут занять другую позицию.

Вопрос дальнейших отношений с Россией обсуждали и на Хельсинкском форуме безопасности в Финляндии. Один из североевропейских лидеров, по данным издания, увидел в возможной встрече на саммите G20 шанс на прямые переговоры с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Зеленского.

В то же время другие участники форума опасались, что сама по себе ставка на международную изоляцию и осуждение Путина может не дать Европе нужного результата.

Бывший американский чиновник, недавно встречавшийся с высокопоставленными представителями РФ в Москве, заявил, что союзники публично говорят о справедливом и продолжительном мире, хотя реальный результат может быть другим.

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«Но все мы в глубине души знаем, что мир не будет справедливым», — сказал он.

По его прогнозу, Россия может сохранить контроль над частью оккупированных украинских территорий, а Путин — так и не предстать перед судом в Гааге. Другие участники форума также говорили, что российские элиты не демонстрируют готовности выплачивать Украине репарации.

Главная задача Европы — сделать Украину сильнее

The Economist отмечает, что именно Украина имеет больше всего оснований считать Россию государством-изгоем. В то же время для Киева ключевым вопросом остается выживание.

«Если украинцы когда-нибудь будут готовы согласиться на мир на несовершенных условиях, европейцы не могут быть более принципиальными, чем сама Украина», — отмечают авторы.

Для Европы такой сценарий тоже будет нести риски. Прекращение огня может дать России время перегруппировать силы и подготовиться к новой агрессии. Однако, по мнению издания, европейские страны не могут требовать от украинцев продолжать войну только ради своей безопасности.

«Все, что может сделать Европа — это сделать Украину как можно сильнее. Лишить Путина полноценной победы вполне может быть единственным наказанием, которому он подвергнется за свою агрессию. В жестоком мире, возможно, придется смириться и с этим», — резюмирует The Economist.

Что говорят о мирных переговорах в МИД Украины

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что Украина готова рассматривать предложения по прекращению огня. По его словам, Киев уже получил четыре таких инициативы — от Индии, Турции, Египта и США.

Наиболее комплексное предложение, как отмечал Сибига, представила Индия. Оно предусматривает возможность договоренностей по перемирию в энергетической сфере и Черном море.

Глава МИД также отмечал, что переговоры о завершении войны должны проходить в трехстороннем формате — с участием Украины, США и России. По его мнению, достижение справедливого мира без участия Вашингтона невозможно.

4 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что США предложили до конца месяца провести техническую трехстороннюю встречу представителей Украины, России и Соединенных Штатов. Среди возможных площадок называли Соединенные Арабские Эмираты или другую страну, которую определит американская сторона.

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