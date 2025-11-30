Почему переговоры — это только ловушка для Украины / © Associated Press

Президент Польши (1995–2005) Александр Квасневский заявил, что следует забыть о «справедливом и длительном» мире в Украине.

Об этом сообщает Оnet.

По словам Александра Квасневского, так называемая перезагрузка отношений Запада с Россией при администрации Барака Обамы в США была «наивной». По его мнению, Запад мог бы сделать гораздо ближе к концу правления Бориса Ельцина.

Квасневский также затронул тему мирных переговоров в Украине. Он заявил, что обе стороны заинтересованы в прекращении огня.

«Украинцы (заинтересованы в переговорах — Ред.), потому что их человеческие ресурсы истощаются, а россияне хотят выиграть время, реорганизоваться, производить больше боеприпасов и учить северокорейцев. Но длительный и справедливый мир… Забудем об этом. Пока Россия проводит свою имперскую политику, Украина для них незаменима как часть большой России», — прямо сказал он.

Бывший президент Польши считает, что «прекращение огня будет одноразовым» и что россияне, вероятно, позже попытаются повлиять на президентские выборы в Украине.

Квасневский отметил, что даже после того, как Путин покинет власть, нельзя ждать внезапного поворота в России.

«Шанс того, что после Путина мы увидим какие-то существенные изменения во внутренней политике России, очень мал, я бы сказал, что вообще отсутствует», — заявил поляк.

