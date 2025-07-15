Спросите у Ирана: сенатор Грэм о том, что будет на 51-й день ультиматума

Сенатор Линдси Грэм / © Associated Press

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Сенатор Линдси Грэм — один из немногих приближенных к Трампу республиканцев, активно выступающих в поддержку Украины — ответил, что ждет Путина на 51-й день после ультиматума, если РФ не пойдет на требования США.

Об этом Грэм написал в соцсети Х.

По словам сенатора, вчерашнее заявление Трампа о поставках американского оружия, уплаченного европейцами, в Украину через НАТО «стало приятной новостью».

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Не менее важным Грэм назвал заявление президента США о том, что если боевые действия не прекратятся через 50 дней, Вашингтон введет пошлины до 100% для стран, покупающих дешевую российскую нефть и поддерживающих военную машину Путину, которая ударит по самому болезненному месту диктатора.

«Если Путин и другие спрашивают, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить к аятолле (Верховному лидеру Ирана — Ред.). Будь я страной, которая покупает дешевую российскую нефть и поддерживает военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово», — предупредил политик.

Напомним, Дональд Трамп сказал, что будет делать, если Россия не заключит мирное соглашение в течение 50 дней.

Ранее Линдси Грэм заявил, что Путин совершил большую ошибку и нужно ожидать «поворотного момента по вторжению России в Украину».

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