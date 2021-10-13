"Спрятаться не получится": в МИД отреагировали на назначение Поклонской послом России в Африке

"Спрятаться не получится": в МИД отреагировали на назначение Поклонской послом России в Африке

Украина подняла перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Натальи Поклонской.

Украина работает над задержанием бывшего "прокурора" незаконно оккупированного украинского Крыма Натальи Поклонской, которую президент РФ назначил послом в африканском островном государстве Кабо-Верде. Украина же разыскивает крымскую сепаратистку за государственную измену.

Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

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По его словам, украинское МИД уже возбудило перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской.

"Бывший прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украине, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке", — заявил Николенко.

Напомним, что Наталья Поклонская стала "прокурором" Крыма в апреле 2014 года. В октябре 2018 прокуратура Автономной республики Крым объявила Поклонской подозрение в нарушении законов и обычаев войны.

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Генеральная прокуратура Украины также составила ей подозрение в незаконном лишении свободы политзаключенных Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния и Александра Кольченко.

Как сообщалось, после этого Поклонская была депутатом Государственной думы от партии "Единая Россия". А 9 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей, в частности против Натальи Поклонской.

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