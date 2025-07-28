Сработает ли давление Трампа на Путина: аналитик спрогнозировал реакцию Кремля

Сработает ли давление Трампа на Путина / © Getty Images

Реклама

Кремль пока официально не отреагировал на заявление Дональда Трампа о сокращении срока, за который Владимир Путин должен согласиться на прекращение огня в Украине. Однако, как отмечает московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт, изменения позиции России ждать не стоит.

Об этом пишет Sky News.

По словам Беннетта, российский президент известен своей нелюбовью к угрозам и ультиматумам. Более того, с момента, когда Трамп впервые озвучил предыдущий срок (50 дней) несколько недель назад, Россия лишь «удвоила свою переговорную позицию».

Реклама

По мнению эксперта, сокращение этого срока до 10-12 дней, о чем Трамп заявил сегодня, вряд ли будет иметь какое-либо значение для россиян. Путин, похоже, делает ставку на то, что заявления Трампа не будут иметь реальной основы для изменения курса Москвы.

Напомним, Дональд Трамп решил сократить для Путина 50-дневный срок для прекращения войны в Украине. Он заявил о новом сроке для прекращения войны — 10-12 дней.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выдвинул России четкий ультиматум: либо Москва прекращает войну в Украине в течение 50 дней, либо США вводят жесткие вторичные санкции. Несмотря на это, Кремль усилил наступление в Донецкой, Харьковской и в направлении Днепра.