Сработает ли "мирный план Трампа": Эрдоган сделал заявление

Зеленский и Эрдоган / © Associated Press

Президент Турции Эрдоган сказал, в каком случае сработает мирный план Трампа , который должен завершить войну в Украине. По его мнению, документ должен отвечать законным ожиданиям и потребностям безопасности сторон, не создавая новой нестабильности.

Об этом сообщаю Clash Report.

«Можно ли достичь согласия по этому плану? Да, возможно. Настоящий вопрос состоит в том, как и именно это нужно решить», — отметил он.

По его словам, соглашения можно добиться, если план отвечает законным ожиданиям и потребностям безопасности обеих сторон. Он не должен создавать "новую нестабильность".

"Если будут установлены рамки, которые удовлетворят все стороны, это может открыть путь к долгосрочному решению", - считает турецкий лидер.

Напомним, сегодня, 24 ноября, Трамп сделал новое заявление о завершении войны в Украине.

«Возможно ли, что достигается значительный прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной??? Не верьте, пока не увидите сами, но что-то хорошее, возможно, происходит. Бог благослови Америку!», — написал глава США.