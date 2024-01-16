"Сработало": Арахамия рассказал, как испугал заместителя Шойгу на переговорах в Стамбуле

Арахамия рассказал о "миллионах автоматов в Киеве, разданных гражданским", немного преувеличив масштабы.
В начале полномасштабного вторжения во время переговоров с россиянами в Стамбуле глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия испугал замминистра обороны РФ Сергея Шойгу Александра Фомина.
Об этом Арахамия рассказал в комментарии "УНИАН".
Он вспомнил, как тогдашний глава МВД Денис Монастырский принял решение выдать гражданскому населению оружие для обороны Киева от оккупантов.
По словам нардепа, Монастырский сказал, что нет времени готовить какие-то механизмы, нужно просто людям на улицах раздавать оружие.
"Это сработает как определенный психологический фактор и для людей, чтобы они не сбежали из города, и для россиян, потому что оружия на руках много, и люди будут сопротивляться", - отметил Арахамия.
Нардеп рассказал, что на переговорах в Стамбуле заместитель Шойгу Фомин, представлявший России на переговорах в Стамбуле, нагло спросил украинцев: "Чем вы будете сопротивляться?"
Арахамия ответила ему резко, немного преувеличив масштабы раздачи оружия гражданским.
"А я говорю, что по состоянию на сейчас, пока мы с вами разговариваем, я немного украсил, конечно, уже роздано полмиллиона автоматов, а когда мы закончим сегодня, будет больше миллиона. А когда мы поедем, будет уже два миллиона. Сказал, что у вас нет шансов взять город. И это сработало", — отметил руководитель фракции "Слуга народа".
Ранее мы писали, почему Денис Монастырский принял решение выдать гражданским оружие в начале вторжения России.
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