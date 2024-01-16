"Сработало": Арахамия рассказал, как испугал заместителя Шойгу на переговорах в Стамбуле

Арахамия рассказал о "миллионах автоматов в Киеве, разданных гражданским", немного преувеличив масштабы.

В начале полномасштабного вторжения во время переговоров с россиянами в Стамбуле глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия испугал замминистра обороны РФ Сергея Шойгу Александра Фомина.

Об этом Арахамия рассказал в комментарии "УНИАН".

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Он вспомнил, как тогдашний глава МВД Денис Монастырский принял решение выдать гражданскому населению оружие для обороны Киева от оккупантов.

По словам нардепа, Монастырский сказал, что нет времени готовить какие-то механизмы, нужно просто людям на улицах раздавать оружие.

"Это сработает как определенный психологический фактор и для людей, чтобы они не сбежали из города, и для россиян, потому что оружия на руках много, и люди будут сопротивляться", - отметил Арахамия.

Нардеп рассказал, что на переговорах в Стамбуле заместитель Шойгу Фомин, представлявший России на переговорах в Стамбуле, нагло спросил украинцев: "Чем вы будете сопротивляться?"

Арахамия ответила ему резко, немного преувеличив масштабы раздачи оружия гражданским.

"А я говорю, что по состоянию на сейчас, пока мы с вами разговариваем, я немного украсил, конечно, уже роздано полмиллиона автоматов, а когда мы закончим сегодня, будет больше миллиона. А когда мы поедем, будет уже два миллиона. Сказал, что у вас нет шансов взять город. И это сработало", — отметил руководитель фракции "Слуга народа".

Ранее мы писали, почему Денис Монастырский принял решение выдать гражданским оружие в начале вторжения России.

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