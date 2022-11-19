"Сработало на Москву": Пионтковский заявил, что ракета в Польше отвлекла внимание мира от атак по Украине

Ракетный обстрел Украины нужно было охарактеризовать как военное преступление и разработать адекватные меры защиты государства от этой угрозы.

Российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что дни массированных ракетных ударов России по Украине нужно было использовать для максимальной мобилизации мира для осуждение этого военного преступления, а не выяснять детали падения ракеты в Польше.

Об этом Пионтковский сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Он прокомментировал ситуацию с падением ракеты в Польше и высказался о разной реакции Украины и Запада.

"Точка зрения, на которой остановился сейчас коллективный Запад, который был заявлен в Совбезе, – что в любом случае виновата Россия, развязавшая эту войну, а Украина имеет право защищать свою территорию всеми средствами, политически нас удовлетворяет", – сказал публицист.

Он отметил, что внимание мира было отвлечено на ракету в Польше, пока Россия продолжала геноцид украинцев своими ракетными обстрелами.

"Меня огорчает то, что это сработало на Москву в том смысле, что весь фокус мирового общественного внимания несколько дней был отвлечен именно на это событие, когда грандиозным событием является восстановление после 15-дневного перерыва программы геноцида украинского народа, уничтожение инфраструктуры Украины", – объяснил Пионтковский.

Он считает, что эти дни нужно было использовать для максимальной мобилизации Запада и всего свободного мира для осуждения массированного ракетного обстрела – военного преступления России.

"И охарактеризовать это как военное преступление, и разработать адекватные меры защиты Украины от этой угрозы, а именно: предоставление систем ПРО и более радикальное решение проблемы – предоставление дальнобойных ракет, которые будут сдерживать Россию от подобных атак", – рассказал публицист.

"Когда она (Россия) будет знать, что за атаку на Киев она может получить атаку на Москву — это важнее задача, чем продолжение выяснения деталей польского инцидента", — подчеркнул он.

Напомним, Россия 15 ноября устроила самый массированный обстрел энергосистемы Украины с начала полномасштабной войны.

Так, страна-агрессор в тот день выпустила по Украине 90 ракет, из которых 73 удалось сбить. Кроме того, были уничтожены все 10 запущенных дронов-камикадзе.

Что касается ракеты в Польше, то вечером 15 ноября в Пшеводове неподалеку от границы с Украиной раздался взрыв, в результате которого погибли два человека. Местные медиа сразу начали заявлять, что это упали российские ракеты. На это намекали и польские власти, которые позже сменили риторику и вместе со США начали заявлять, что это могла упасть ракета украинской ПВО во время отражения российских атак. Президент Украины Владимир Зеленский это отрицает. Расследование инцидента продолжается.

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