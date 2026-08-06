Владимир Путин. / © Associated Press

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Диктатор-президент РФ Владимир Путин стал менять военных командиров. В частности, в структурах, ответственных за логистику и подразделения БПЛА систем. Решение было принято на фоне масштабных украинских ударов, которые продемонстрировали неспособность этих служб эффективно противостоять атакам.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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На днях «фюрер» Путин встретился с высокопоставленными российскими военными командирами и чиновниками обороны. Он объявил о реорганизации руководства и обязанностей по военной логистике, поставкам и закупкам.

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Диктатор назначил командующего Центральным военным округом генерал-полковника Валерия Солодчука заместителем министра обороны по вопросам логистики, заменив на этом посту Александра Санчика. После назначения в Минобороны уточнили, что Солодчук будет ответственен за тыловое логистическое обеспечение, в обязанностях Санчика будут закупки, а на заместителя министра обороны Алексея Криворучко возложат обязанности за разработку передового оружия и технологий.

Путин также назначил начальника штаба Командования военно-морскими силами генерал-полковника Дениса Лямина, заменившего Юрия Ваганова. Последнего российские милблогеры резко критиковали за нехватку военного образования и опыта, поскольку продавал сантехнику до февраля 2022-го.

«Эти понижения происходят на фоне украинских ударных кампаний средней и дальней дальности, частично направленных на ухудшение российской логистики от тыловых районов до линии фронта, и которым российские силы, включая ВВС, оказались неспособными противостоять в ближайшей перспективе», — говорится в отчете.

Путин также провел ротации в военном руководстве: генерал-полковник Андрей Иванаев был назначен командующим Центрального военного округа вместо Солодчука. В то же время, начальник штаба этого же округа генерал-полковник Петр Булгаруев занял должность командующего военным округом, которую ранее занимал Иванаев.

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Американские аналитики отмечают, что изменения в командовании в ВВС и российских сухопутных войсках в значительной степени представляют собой перестановки командиров высокого уровня, а не повышение новых командиров, которые могут изменить способ ведения войны Россией.

«Путин в основном распределял старших командиров по полю боя и высшему командованию в течение длительного времени в войне, за исключением нескольких чисток командиров, считавшихся нелояльными после восстания группы Вагнера в июне 2023-го», — отметили в Институте.

Украинские удары добрались до Москвы

После смертельного взрыва 1 августа в элитном ресторане Москвы, где на частном праздновании находился высокий русский генерал, стало ясно, что элита Кремля оказалась под прицелом. Ведь стремление «фюрера» Владимира Путина сохранить иллюзию мирной жизни в столице создало критические пробелы в безопасности военной элиты.

В то же время, по данным OSINT-аналитиков, Путин превращает Москву в многослойную цитадель. Вокруг города уже построили четыре кольца противовоздушной обороны. Больше всего из них — внешнее — почти готово. Всего за несколько месяцев в Подмосковье соорудили более 20 новых башен под комплексы ПВО «Панцирь».

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