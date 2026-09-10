Среди пропагандистов Путина начался «бунт»: на этот раз все из-за ситуации на фронте детали

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Российские так называемые военкоры взорвались из-за ситуации под Лиманом в Донецкой области, все больше обвиняя командование во лжи о ситуации на фронте.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Реклама

«Российские милблогеры продолжают признавать украинские контратаки вблизи Лимана и критикуют распространенную культуру лжи в российских военных. Накануне они заявили, что ситуация на этом направлении для войск РФ ухудшается, и что захватчики вынуждены отступить с неустановленных передовых позиций в этом районе», — говорится в отчете.

Реклама

Один из милблогеров утверждал, что ВСУ контратаковали в этом районе в течение месяцев. Впрочем, командование и карты других милблогеров изображали «оптимистический взгляд» на ситуацию. По словам «военкора», «хорошие сообщения» — термин, который придумали для обозначения культуры лжи в российских вооруженных силах и дезинформации о состоянии линии фронта, должны быть «совершенно запрещены».

Аналитики отмечают, что украинские войска недавно продемонстрировали свой полный контроль над Святогорском. Это произошло лишь спустя несколько дней после того, как «фюрер» Владимир Путин заявил, что оккупанты контролируют город

«Российские милблогеры признали опровержение Украиной информации о Святогорске и все чаще выражают разочарование по поводу ложных заявлений чиновников о продвижении, особенно вокруг Лимана», — говорится в отчете.

Кроме того, так называемые военкоры отмечают, что ложные сообщения создают оперативные риски для российских сил, поскольку они не могут привлекать огневые миссии к местам, ранее утверждавшим о контроле, а также потому, что подразделения в смежных секторах могут планировать операции на основе неточных оценок поля боя.

Реклама

В ISW отмечают, что нынешняя протяженность линии фронта на Лиманском направлении остается неясной из-за ограниченного количества открытых доказательств по продвижению ВСУ во время недавнего контрнаступления.

«Методология картографирования ISW недооценивает возможный масштаб украинских побед в текущих контратаках на Лиманском направлении. Дополнительная общедоступная информация раскроет полный масштаб украинских побед на этом участке фронта. ISW будет продолжать обновлять свою оценку по мере поступления новых доказательств», — подытожили американские аналитики.

Ложь Путина о фронте — последние новости

На днях диктатор Владимир Путина поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Во время разговора, подчеркивают ISW, «фюрер» наплыл сказок о фронте в Украине. Он намеренно пытается убедить США в неизбежном успехе РФ, требуя уступок от Киева.

В начале сентября хозяин Кремля заявил, что ситуация на фронте якобы складывается в пользу русской армии. В то же время он заговорил о якобы «обвале» ВСУ.

Реклама

По его словам, только в августе под контроль России перешли 270 квадратных километров территории. «Фюрер» нагло утверждал, что «увольнение Донбасса идет по плану». Он заявил о захвате 15 населенных пунктов, а также бои в Доброполье Донецкой области.

Новости партнеров