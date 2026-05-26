Путин / © Getty Images

В России возникают признаки внутреннего «брожения» посреди элит, а борьба меж кремлевскими группами действия только усиливается.

Такое мнение высказал дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в эфире Эспрессо.

По его словам, нынешняя ситуация в РФ свидетельствует о постепенном ослаблении системы власти.

«Если говорить о нынешней ситуации в РФ, то мне кажется, что есть очевидные признаки того, что в России начинается процесс „брожения“», — заявил Огрызко.

Он обратил внимание, что еще недавно публичная критика диктатора Путина в России была практически невозможна без немедленных репрессий.

«Еще совсем недавно мы были бы удивлены, что человек, публично критикующий Путина, остается на свободе. Раньше маленького плакатика в одиночном протесте человека бросали в сигарету», — отметил дипломат.

В то же время сейчас, по его словам, ситуация начинает меняться.

«Теперь по московским пабликам ходят критические заявления людей, которые не боятся об этом говорить. Для меня это сигнал того, что система начинает давать сбой», — сказал Огрызко.

Он также считает, что часть так называемых z-блоггеров получила разрешение на критику.

«Отдельным z-блогерам дали команду — „лаять“, и это означает, что война между башнями Кремля набирает силу», — подчеркнул дипломат.

По его мнению, в такой ситуации центр власти в России постепенно ослабевает.

«Вокруг Путина складывается неоднозначная ситуация, потому что он не может быть уверен в лояльности своего ближайшего окружения», — заявил Огрызко.

Дипломат предположил, что в ближайшее время в России могут произойти важные внутренние изменения.

«По моему мнению, мы приближаемся к какому-нибудь интересному моменту, когда что-то произойдет», — сказал он.

Огрызко также увязал возможные процессы в России с успехами украинской армии на фронте.

«И это „нечто“ будет очень связано с теми успехами, которые продемонстрирует в ближайшее время украинская армия», — резюмировал дипломат.

