"Средний палец" Зеленскому и клевета на брата Ермака: дело Лероса передали в суд

"Средний палец" Зеленскому и клевета на брата Ермака: дело Лероса передали в суд

Дело в суд было передано 10 января.

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины Гео Лероса, обвиняемого в совершении хулиганства за средний палец Владимиру Зеленскому та умышленном неисполнении решения суда — нардеп не опроверг свою публикацию о Денисе Ермаке, брате руководителя Офиса президента.

Об этом сообщает пресс-центр ДБР.

Отмечается, следователи ДБР в ходе расследования установили, что 4 ноября 2021 народный депутат, выступая с парламентской трибуны, обидно высказался в отношении высших должностных лиц государства — речь идет об украинском президенте Владимире Зеленском.

Другое уголовное дело касается клеветы о Денисе Ермаке, брате руководителя Офиса президента. ДБР установило, что 11 августа 2021 года Киевский апелляционный суд признал недостоверной и "порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, распространенную депутатом 29 марта 2020 года на его странице в одной из социальных сетей".

"Одновременно указанным постановлением суда народного депутата Украины обязано опровергнуть распространенную им информацию, изложив на своей странице соответствующий текст. Указанное решение суда 11 августа 2021 вступило в законную силу и действует. Народный депутат Украины умышленно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомленным и имел для этого реальные возможности ", — говорится в официальном сообщении правоохранителей.

Гео Леросу инкриминируют уголовные правонарушения по ч. 1 ст. 296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу), по ч. 1 ст. 382 УК Украины (неисполнение судебного решения).

В ДБР информируют, что санкции статей предусматривают наказание в виде штрафа от пятисот до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, что 11 ноября политику вручили подозрение за непристойный жест, который он показал во время выступления с трибуны Верховной Рады. Нардепу обвиняют в "нарушении общественного порядка".

12 ноября ему было сообщено еще одно подозрение: речь идет о преднамеренном неисполнении судебного решения. Лерос не опроверг свой пост о брате главы Офиса президента Денисе Ермаке.

Ранее ДБР открыло уголовное производство на Гео Лероса.

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