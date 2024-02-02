Средства для Украины от ЕС не заменят обязательства США по лидерству в военной помощи — Белый дом

Администрация США приветствует решение Европейской комиссии по созданию Украинского фонда на €50 млрд для Украины, однако отмечает, что это не заменит обязательства США по лидерству в военной помощи украинской армии.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Это (решение создать Украинский фонд – ред.) не предназначено для помощи в сфере безопасности», – отметил Кирби.

Он подчеркнул, что, безусловно, решение лидеров стран ЕС без сомнения поможет облегчить финансовые трудности украинцев в результате войны. И потому Соединенные Штаты также приветствуют решения европейской стороны.

«Но это не заменит американское лидерство, когда речь идет о помощи в сфере безопасности. И поэтому для нас очень важно в дальнейшем побуждать Конгресс, чтобы он принял дополнительное финансирование в сфере нацбезопасности», — подчеркнул представитель администрации США.

Сумма в запросе Байдена, которая достигает более $61 миллиарда, тщательно согласована и нужна украинцам.

"И нам нужно, чтобы Конгресс действовал в этом вопросе", — резюмировал представитель Белого дома.

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Напомним, в Украину приехала заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд.

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