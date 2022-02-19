"Срежиссировали театр абсурда": прокуратура установила дату записи обращения главарей "ЛДНР"

Украина потребует привлечь оккупантов к ответственности.

Прокуратура зафиксировала дату создания видеообращений главарей "ЛДНР", в которых те заявили о якобы "атаке" со стороны Украины и призвали жителей ОРДЛО уехать в Россию.

Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Прокуроры зафиксировали даты создание файлов корректно и с уголовно-процессуальной точки зрения. Почему это важно – потому что позже мы обязательно привлечем к уголовной ответственности всех, кто срежиссировал этот театр абсурда. А для того, чтобы это произошло не только в стенах украинских судов, но и в зарубежных институтах, мы должны вести себя последовательно, профессионально и процессуально безупречно", — написала Венедиктова.

Генеральный прокурор добавила, что прокуратура заставит "всех кукловодов и их подопечных ответить за содеянное".

Напомним, российские оккупанты заранее записали видео о принудительном вывозе мирных жителей и даже сняли обстрелы, чтобы обвинить Украину в "агрессии".