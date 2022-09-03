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"Сроки окончания войны будет определять только Украина": Подоляк ответил российским чиновникам

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"Сроки окончания войны будет определять только Украина": Подоляк ответил российским чиновникам

Скриншот с видео

Только Украина, освобождая свои территории, будет определять сроки окончания войны, как и будущий объем выплат Россией репараций.

В то же время чиновники в РФ все время повторяют, что "специальная военная операция" будет завершена в сроки".

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Сети.

"Российские чиновники постоянно повторяют странную мантру: "СВО будет завершена в сроки", "Запад отдаляет завершение СВО". Кажется, они так ничего и не поняли. Сроки окончания войны будет определять только Украина, освобождая свои территории. Как и будущий объем выплат Россией репараций", – говорится в заявлении Подоляка.

Напомним, накануне спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что России якобы хватит ресурсов, чтобы завершить войну против Украины победой. На это отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов, заявив, что России должно хватить ресурсов на репарации и контрибуции для Украины.

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