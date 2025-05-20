Спикер Кремля Дмитрий Песков / © Associated Press

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Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроков подготовки меморандума о мире и прекращении огня «нет и быть не может». Он отметил, что Россию и Украину ждут «сложные контакты по выработке единого текста».

Об этом пишет российское государственное агентство «РИА Новости».

«Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят сделать это максимально быстро, но, разумеется, дьявол кроется в деталях», — сказал Песков.

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Представитель Кремля заявил, что с обеих сторон, российской и украинской, ожидается подготовка проектов документов для обмена. Затем, по его словам, последуют «сложные контакты по выработке единого текста».

Также представитель РФ добавил, что конкретных решений о месте продления двусторонних контактов пока нет.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что вопрос о дедлайне и временных рамках для возможного прекращения огня не обсуждали в разговоре главы РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Напомним, вечером 19 мая завершились телефонные переговоры Путина и Трампа, продолжавшиеся более двух часов. Перед своим разговором с Путиным Трамп позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.

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Впоследствии Зеленский сам рассказал, о чем говорил с Дональдом Трампом.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, если российская сторона предложит какие-то «меморандумы», это не будет секретом. Такой документ, по его мнению, мог бы стать основой для дальнейшей «карты, ведущей к окончанию войны, то есть к договору».

Глава России Путин тоже сделал заявление после завершения разговора с Трампом. Путин заявил, что «прекращение огня с Украиной возможно после достижения соответствующих договоренностей». Какие это договоренности он не уточнил.

Также Путин рассказал о меморандуме между Россией и Украиной, в который может «войти вопрос о прекращении огня и принципах урегулирования» и якобы готовность работать над таким меморандумом. Детальнее о меморандуме он не рассказал. Глава РФ также считает, что переговоры в Стамбуле указывают на то, что «стороны на правильном пути».

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