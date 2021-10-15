Срыв показа фильма о Голодоморе в РФ: чем закончился инцидент с полицией

Срыв показа фильма о Голодоморе в РФ: чем закончился инцидент с полицией

Формально отключение сигнализации является нарушением пожарной безопасности, что предполагает опечатывание здания.

В Москве полиция закрыла на офисе 20 сотрудников организации "Мемориал" и гражданина Польши, который привез для показа фильм о Голодоморе "Гарет Джонс" польского режиссера Агнешки Холланд.

Об этом "Медузе" сообщила юрист "Мемориала" Наталья Морозова.

Полицейские приехали в московский офис "Мемориала" по вызову самих сотрудников. Те обратились в полицию из-за того, что в ним во время показа фильма "Гарет Джонс" пришли неизвестные люди в масках. Они стали скандировать "Фашисты", "Позор" и "Не забудем, не простим".

Основная часть ворвавшихся успела уйти из офиса "Мемориала" до приезда полиции. Полицейские забрали в отдел нескольких человек. Остальных они закрыли в офисе. Зрителям кинопоказа раздали анкеты для внесения персональных данных и стали спрашивать, как они оказались на показе и судимы ли они.

Сотрудница "Мемориала" Александра Поливанова заявила, что полицейские изъяли элементы системы пожарной сигнализации. Их объявили видеорегистраторами. Формально отключение сигнализации является нарушением пожарной безопасности, что предполагает опечатывание здания, пояснила юрист "Мемориала" Ирина Кутилова.

Юрист "Мемориала" Ирина Путилова объясняет, что без пожарной сигнализации здание, в котором находится офис организации, по закону фактически непригодно. По ее словам, силовики предположили, что часть пожарной сигнализации является видеорегистратором.

Следствием этого может стать опечатывание офиса из-за нарушения противопожарных норм.

Полицейские покинули офис "Мемориала". Они изъяли пожарную сигнализацию и скопировали видео с камер наблюдения. Сотрудникам разрешили выйти. Внутрь здания пустили журналистов.

Заметим, что ранее 14 октября полицейские приехали в московский офис "Мемориала" по вызову самих сотрудников организации. Те обратились в полицию из-за того, что в ним во время показа фильма "Гарет Джонс" пришли несколько десятков человек в масках, а также съемочная группа проправительственного телеканала. Люди в масках вышли на сцену возле киноэкрана и стали скандировать "Фашисты", "Позор" и "Не забудем, не простим".

Основная часть ворвавшихся успела уйти из офиса "Мемориала" до приезда полиции. Силовики забрали несколько человек. Оставшихся они закрыли в офисе. Зрителям раздали анкеты для внесения персональных данных и стали спрашивать, как они оказались на показе и судимы ли они. Когда зрители дали объяснения, их отпустили.

Заметим, что "Мемориал" признан в России иностранным агентом. Это - международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество — неправительственная организация, основной задачей которой изначально было исследование политических репрессий в СССР.

Фильм "Гарет Джонс" снят в 2019 году. Он рассказывает историю британского журналиста, который в 1933 году стал очевидцем Голодомора в Украине.

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