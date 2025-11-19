Срыв встречи в Анкаре: Зеленский отказался обсуждать план Трампа по сдаче Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп / © скрин с видео

Разработка нового мирного плана из 28 пунктов президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине сопровождается активной международной посреднической работой, к которой привлечены Турция и Катар. Однако несмотря на интенсивные закулисные переговоры, инициатива столкнулась с оппозицией со стороны Киева, что привело к отложению ключевой трехсторонней встречи в Турции.

Об этом пишет Axios со ссылкой на американские источники, осведомленные о ситуации и деталях документа.

Закулисные переговоры

Детали мирного плана Трампа подразумевают значительные территориальные уступки Украины в обмен на американские гарантии безопасности. Чтобы помочь продвинуть эту инициативу, к работе активно подключились две ключевые страны: Катар и Турция.

Издание отмечает, что обе страны, ранее участвовавшие в посредничестве для завершения войны в Газе, теперь помогают в урегулировании конфликта в Украине.

"Катарское и турецкое посредничество помогло завершить войну в Газе и может помочь завершить войну в Украине", - заявил один из источников.

Для координации работы представитель Трампа Стив Виткофф провел переговоры как с российским посланником Кириллом Дмитриевым, так и с советником Зеленского по национальной безопасности Рустемом Умеровым. Сообщается, что представитель Катара также принимал участие в переговорах Виткоффа с Умеровым в минувшие выходные.

Срыв встречи в Анкаре

Несмотря на достигнутые «понимания» во время разговоров с Умеровым, Президент Украины Владимир Зеленский оказался недоволен основными положениями плана, что привело к дипломатическому напряжению.

Американский чиновник сообщил, что Виткофф планировал провести трехстороннюю встречу в Анкаре (Турция) с Президентом Зеленским и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Однако встреча была отложена.

США считают, что причиной отмены является то, что Президент Зеленский «отходит от достигнутых договоренностей» и не заинтересован в обсуждении плана Трампа, он поехал в Анкару с собственным планом, разработанным с европейскими партнерами.

«Мы теперь будем ждать. Мяч на поле Зеленского», — заявил американский чиновник, добавив, что Президент Украины может приехать в Вашингтон для обсуждения нового американского плана, если этого захочет.

Украинская сторона в свою очередь подтвердила отложение встречи, но заявила, что причиной является желание Президента Зеленского обсудить этот план в более широком формате, с участием европейских стран.

Что известно о мирном плане Трампа

По словам американского чиновника, в Белом доме считают, что "Украина, вероятно, все равно потеряет эту территорию, если война продолжится". И потому в интересах Киева заключить сделку как можно скорее.

Напомним, что план Трампа содержит следующие ключевые положения , значительные территориальные уступки, уменьшение армии и ограничение на размещение дальнобойного оружия в обмен на незначительные уступки России и обещание США защитить Украину в случае нового нападения России.

Ранее издание Axios сообщило, что Белый дом в секретном режиме разрабатывает план окончания войны в Украине с участием России. Документ содержит 28 пунктов и уже обсуждается на дипломатическом уровне между Вашингтоном, Москвой и Киевом.