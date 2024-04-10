США без Европы не устоят перед угрозой от России и Китая — The Telegraph

Соединенные Штаты нуждаются в своих европейских союзниках, чтобы противостоять угрозе от России и Китая. Есть опасения, что Дональд Трамп может прекратить военную помощь Украине, если победит на выборах, или даже полностью лишит Европу гарантий безопасности от Вашингтона.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в условиях, когда Запад вступил в эпоху "соперничества больших держав" с такими автократическими странами, как Россия, ее союзник Китай, Северная Корея и Иран, трансатлантический альянс важен как никогда.

Об этом он сказал в интервью The Telegraph.

"Европа нуждается в Америке, а Америка, я думаю, нуждается во всех своих союзниках. Стратегическая реальность такова, что Китай — грозный соперник, и что Россия, Китай и все остальные вместе будут делать массированные попытки подорвать американскую мощь", — считает он.

Мирча Джоанэ отметил, что РФ и Китай проявляют "острую агрессивную заинтересованность в том, чтобы бросить вызов мировому порядку", установленному после окончания Второй мировой войны, и "в этой эпической борьбе Америке понадобится не только ее сила, но и все союзники по Альянсу".

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Заместитель генерального секретаря НАТО рассказал, что Трамп ранее называл НАТО "устаревшим". В то же время он отметил, что в своем последнем обращении "О состоянии дел в стране" Трамп "очень положительно" отозвался о НАТО, а также добавил, что борьба с Джо Байденом была "слишком близка к завершению".

"Я думаю, что стратегическая логика победит, и мы уверены, что Америка продолжит делать то, что она делала последние 75 лет, и останется ключевым игроком", — надеется заместитель генсека НАТО.

США остаются самым крупным донором оружия и помощи Украине, но там некоторые считают, что Европа делает недостаточно для Киева.

"С нашей стороны все еще существует небольшое недоразумение с Конгрессом США относительно того, как много делают неамериканские союзники. Мы делаем очень многое. Даже Исландия — у них нет армии, но они помогают с грузоперевозками и тому подобными вещами. Мы должны лучше информировать об этом", — отметил Джоанэ.

Он добавил, что 18 из 32 членов Североатлантического союза выполняют план по расходам на оборону и в целом вкладывают 2% своего бюджета, а некоторые и больше.

"В оборону были вложены сотни миллиардов долларов США. Это необходимо поддерживать. Но 2 процента — это уже не та цель, которая была раньше. Это база, а не потолок", — добавил Джоанэ.

Европейские страны стремятся увеличить расходы на оборону, чтобы снабжать Украину и пополнять свои запасы после отправки оружия Киеву. Но проблема состоит в том, что Россия перешла на экономику военного времени, поэтому теперь главным вопросом стало — как нарастить европейскую промышленную базу.

Европейский союз разрабатывает планы наращивания своей оборонной промышленности. Однако некоторые из планов Брюсселя, на которых настаивает Франция, включают стимулы для членов ЕС "покупать европейское" и другие программы, предназначенные только для членов блока.

Джоанэ призвал к созданию "трансатлантической промышленной базы", а не к созданию "ненужных стен" между союзниками.

"Если вы посмотрите на страны-члены ЕС, то сегодня это примерно 20% от общего объема оборонных инвестиций в НАТО, 80% приходится на страны, не входящие в ЕС. Даже если ЕС приложит еще больше усилий, этого все равно будет недостаточно", — сказал он.

Напомним, ранее бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Уолкер заявил, что Украина получит финансирование от США уже в этом месяце.

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