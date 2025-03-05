США больше не будут делиться с Украиной никакими данными разведки — Sky News

По информации источников издания, США сначала перестали передавать лишь часть разведданных, а через несколько часов решение сменили на более радикальное.

Соединенные Штаты Америки перестали делиться с Украиной "всеми" разведданными.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на украинский источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, прекращение обмена разведданными сначала было "выборочным" и касалось только той информации, которая могла быть использована для атак по территории России.

"Несколько часов назад обмен всей информацией был прекращен", — цитирует издание слова своего источника.

Этот шаг стал очередным ударом для Киева после того, как Дональд Трамп решил приостановить всю военную помощь Украине из-за споров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Напомним, по информации источников "Общественного", США продолжают делиться разведданными из Украины. Информация о запрете не соответствует действительности.

Читайте также: