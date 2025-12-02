США больше не дадут денег Украине: Трамп отказался финансировать "беспорядок"

«Это какой-то беспорядок»: Трамп пожаловался на «нелегкое» завершение войны в Украине / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что прекращение войны в Украине «нелегкое» и «беспорядочное».

Об этом глава Белого дома сказал в начале заседания своего кабинета министров, передает The Guardian.

Он коротко вспомнил войну в Украине, говоря о том, что США снова стали «сильными и уважаемыми на мировой арене».

«У нас есть проблема с войной, которую наш народ сейчас пытается урегулировать — с Россией и Украиной», — признал Трамп.

Он заявил, что США больше не принимают участия в войне в Украине «в финансовом плане», а только продают оружие НАТО, и все еще пытаются «урегулировать этот вопрос». По словам Трампа, представители США сейчас работают в России над тем, чтобы разобраться, возможно ли урегулирование войны в Украине.

«Я урегулировал восемь войн. Это будет девятая, и наши люди сейчас находятся в России, чтобы посмотреть, сможем ли мы ее урегулировать. Нелегкая ситуация, скажу я вам, какой-то беспорядок», — посетовал президент США.

Также Трамп в очередной раз заявил, что будь он президентом, войны в Украине никогда бы не произошло.

«В прошлом месяце 27 000 молодых людей умерли, преимущественно молодые люди, преимущественно солдаты, несмотря на то, что некоторые ракеты были сбиты над Киевом и другими местами. Но подумайте об этом, преимущественно молодые люди, 27 тысяч человек умерли между Россией и Украиной в прошлом месяце. Какой стыд», — заявил американский лидер.

Затем он также в шутку или полушутя снова предложил присудить себе Нобелевскую премию мира, если он положит конец этой войне.

