США больше не называют Россию агрессором: что это значит для Украины

Такая позиция США повлекла шок среди европейских дипломатов и может поставить под угрозу наказание Кремля.

США могут отказаться от участия в международных усилиях по преследованию России по ее вторжению в Украину.

Об этом сообщил The Telegraph со ссылкой на западных чиновников.

По данным издания, во время последней встречи "основной группы" стран, занимающейся созданием трибунала за военные преступления РФ, американские представители отказались называть Россию агрессором.

"Если они не признают, что это агрессия, они не могут участвовать в трибунале", – заявил один из чиновников.

Кроме того, администрация Дональда Трампа не поддержала запланированное заявление G7, где Россию официально назвали бы страной-агрессором. Вашингтон также не присоединился к совместному документу ООН, требующему от Кремля полного вывода войск из Украины.

Западные дипломаты обеспокоены тем, что подход Трампа к Путину может позволить российскому диктатору избежать ответственности за войну.

"Европейские чиновники шокированы заявлениями США о том, что Россию следует вернуть в "цивилизованный мир"", – говорится в дипломатической ноте, с которой ознакомилось The Telegraph.

Следует отметить, что трибунал по образцу Нюрнбергского процесса требует юрисдикции не только Украины, но и других стран, чтобы иметь полномочия по наказанию высшего руководства РФ. Если Вашингтон откажется от участия, это может подвергнуть угрозе весь проект трибунала. Европейские страны уже начали переговоры по поводу возможных последствий такого решения США.

Это серьезный разворот политики между администрациями Джо Байдена и Дональда Трампа, неоднократно выступавшего с контроверсионными заявлениями по Украине.

США пока официально не вышли по инициативе и, по данным The Telegraph, примут участие в следующем заседании в Страсбурге.

Напомним, давление Трампа на Украину является жесткой попыткой воспользоваться преимуществами государства в его худший час.

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