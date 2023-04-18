США будут добиваться от РФ консульского доступа к арестованному в России журналисту WSJ — Кирби

Вашингтон будет стремиться от Москвы постоянного консульского доступа к задержанному в России журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, чтобы поддерживать с ним контакт.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Очевидно, мы стремимся, чтобы консульский доступ продолжался и дальше, и мы хотим иметь возможность видеть Эвана и разговаривать с Эваном на регулярной рутинной основе. Это наша цель», — отметил представитель Белого дома.

Во время первой встречи с Гершковичем посол США в России рассказала ему об усилиях, которые прилагает и планирует приложить официальный Вашингтон для того, чтобы вернуть его домой.

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«Было приятно увидеть его сегодня. И опять же, мы хотим быть уверены, что сможем продолжать это делать и дальше», — резюмировал Кирби.

Арест американского журналиста в России: подробности

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он написал материал об отношении россиян к ППК "Вагнеру".

Американского репортера обвинили якобы в "шпионаже". Гершкович категорически отверг все. В США открестились от обвинений РФ в шпионаже в отношении журналиста. Вашингтон призвали всех американцев, в том числе журналистов, покинуть Россию.

Президент США Джо Байден прокомментировал задержание американского журналиста в России. "Отпустите его", – сказал Байден.

Издание WSJ заявило, что сотрудники российской разведки следили за Гершковичем перед тем, как его задержали.

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