США будут обсуждать прекращение огня в Украине с европейскими союзниками. / © ТСН.ua

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Соединенные Штаты намерены обсудить с партнерами в Европе возможность прекращения огня в Украине.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США.

Также сегодня, 18 апреля, в Париж прибыл руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио и Стив Виткофф, специальный представитель американского президента Дональда Трампа, поедут в Париж в среду, 16 апреля, чтобы обсудить со своими европейскими коллегами вопрос о том, как положить конец российско-украинской войне.