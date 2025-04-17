- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 632
- Время на прочтение
- 1 мин
США будут обсуждать прекращение огня в Украине с европейскими союзниками
Также сегодня, 18 апреля, в Париж прибыл руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Соединенные Штаты намерены обсудить с партнерами в Европе возможность прекращения огня в Украине.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США.
Также сегодня, 18 апреля, в Париж прибыл руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио и Стив Виткофф, специальный представитель американского президента Дональда Трампа, поедут в Париж в среду, 16 апреля, чтобы обсудить со своими европейскими коллегами вопрос о том, как положить конец российско-украинской войне.