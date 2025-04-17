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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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США будут обсуждать прекращение огня в Украине с европейскими союзниками

Также сегодня, 18 апреля, в Париж прибыл руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
США будут обсуждать прекращение огня в Украине с европейскими союзниками

США будут обсуждать прекращение огня в Украине с европейскими союзниками. / © ТСН.ua

Соединенные Штаты намерены обсудить с партнерами в Европе возможность прекращения огня в Украине.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США.

Также сегодня, 18 апреля, в Париж прибыл руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио и Стив Виткофф, специальный представитель американского президента Дональда Трампа, поедут в Париж в среду, 16 апреля, чтобы обсудить со своими европейскими коллегами вопрос о том, как положить конец российско-украинской войне.

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