США будут озвучивать украинскую тему на всех возможных площадках для диалога с РФ - Блинкен

США будут озвучивать украинскую тему на всех возможных площадках для диалога с РФ - Блинкен

В США готовы содействовать выполнению Минских соглашений, однако Россия должна проявить готовность участвовать в этом процессе.

Вашингтон намерен говорить об агрессии России против Украины на всех ближайших переговорах с участием Москвы.

Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, - пишет "Интерфакс".

"На всех этих форумах мы будем говорить о том, что агрессия против Украины приведет к серьезным последствиям", - заявил Блинкен на пресс-конференции. Он отметил, что обсуждение любых вопросов с Россией может быть успешным в случае деэскалации в районе Украины.

Госсекретарь отметил, что в США готовы содействовать выполнению Минских соглашений, однако Россия должна проявить готовность участвовать в этом процессе.

Ранее Блинкен заявил, что убежден, что РФ стремится бросить вызов международной системе. По словам Блинкена, действия Москвы угрожают создать новый прецедент в Европе, когда предметом обсуждения становятся основные международные принципы, жизненно важные для мира и безопасности относительно нерушимости границ и территориальной целостности государств.

Напомним, 10 января в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО. Также 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

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