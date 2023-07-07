США будут поставлять Украине кассетные боеприпасы только временно — NYT

США готовы поставлять боеприпасы в Украину всего несколько месяцев, пока не нарастят производство артснарядов.

США планируют передать Украине кассетные боеприпасы, но этот шаг будет временным.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что передача кассетных боеприпасов Украине будет происходить, пока на Западе не нарастят производство артиллерийских снарядов. Речь идет примерно о весне следующего года.

Государственный департамент США оставался единственным ведомством, выступившим против поставки такого оружия Украине. Там ссылались на гуманитарные соображения и "существенное расхождение во взглядах с союзниками", часть из которых подписала договор о запрещении применения кассетных боеприпасов.

Однако издание утверждает, что теперь позиция ведомства изменилась, и все чиновники сошлись во мнении, что у них нет другого выбора.

Напомним, президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов. Об этом якобы должны объявить в США уже сегодня, 7 июля. Это произошло после нескольких месяцев внутренних дебатов в США о том, поставлять ли Украине спорные боеприпасы, запрещенные большинством стран мира.

Более 120 стран присоединились к конвенции, запрещающей использование такого оружия, в частности, из-за высокого уровня неисправностей, которые засоряют природу неразорвавшимися суббоеприпасами. Это, в свою очередь, грозит "своим" военным и гражданским лицам даже в течение десятилетий после окончания войны.

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