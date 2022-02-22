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США будут продолжать оказывать Украине оборонную помощь — Байден

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США будут продолжать оказывать Украине оборонную помощь — Байден

Associated Press

Байден подчеркнул, что США и союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО.

США продолжат оказывать Украине оборонную помощь и могут разместить свои войска в Литве, Латвии и Эстонии.

Об этом 22 февраля в ходе своего обращения сказал американский президент Джо Байден.

"Соединенные штаты Америки продолжат оказывать оборонную помощь Украине. Мы будем укреплять наших союзников по НАТО. Если Россия не выведет свои войска из Беларуси, я разрешу нашим войскам в Европе укрепить Эстонию, Латвию, Литву. Это оборонные шаги с нашей стороны. США и союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО", – сказал Байден.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о первом пакете санкций против России.

Также президент США Джо Байден прокомментировал решение главы Кремля Владимира Путина определить "независимыми" временно оккупированные районы Луганской и Донецкой областей. Он считает, что Путин таким решением готовит "основу для захвата новых территорий Украины".

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