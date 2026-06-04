"США дали слово Украине": конгрессмен раскритиковал Рубио на слушаниях

Марк Рубио / © Associated Press

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Американский конгрессмен Билл Китинг раскритиковал госсекретаря США Марко Рубио из-за того, что в своей вступительной речи тот не упомянул Украину среди международных приоритетов Вашингтона.

Об этом он заявил во время слушаний в Конгрессе.

Китинг напомнил, что Украина в свое время добровольно отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире в рамках Будапештского меморандума. По его словам, Киев сделал это, рассчитывая на заверения безопасности со стороны международных партнеров, в частности США.

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"США дали Украине слово, что будут защищать ее", - подчеркнул конгрессмен.

Он также обратил внимание, что Рубио в своем выступлении перечислил ряд международных кризисов и направлений, где Соединенные Штаты играли роль или демонстрировали дипломатические достижения. Однако Украину среди них госсекретарь не назвал.

"Вы назвали 15 разных случаев, в которые вмешивались США. Но среди ваших приоритетов и достижений не было Украины", - заявил Китинг.

Его заявление прозвучало на фоне дискуссий в США по поводу дальнейшей поддержки Украины и роли Вашингтона в сдерживании российской агрессии.

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Помощь США Украине: последние новости

На фоне дискуссий в Вашингтоне о поддержке Киева тема военной помощи Украине остается одной из ключевых в Конгрессе США.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос Украины пока не является главным приоритетом для США. По словам президента, Украина до сих пор ожидает прибытие американской переговорной группы, однако процесс затягивается из-за других международных кризисов.

В то же время конгрессмен-республиканец от штата Небраска Don Bacon подверг резкой критике подход к переговорам с Россией и призвал Соединенные Штаты и союзников значительно усилить поддержку Украины.

Бейкон заявил, что США и их союзники должны «вооружить Украину до зубов», ввести максимальные санкции против России и конфисковать около 300 млрд. долларов российских активов за рубежом. Он также подчеркнул, что целью Кремля остается доминирование над Украиной и Москва не остановится, пока не убедится, что не может победить.

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Кроме того, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшее время появятся новости о 400 млн долларов помощи Украине, которые ранее одобрил Конгресс США, но выплаты которых задерживаются из-за процедур в Пентагоне.

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