США давят на союзников по НАТО в отношении Украины — СМИ узнали, что именно требуют

Саммит НАТО состоится 24-25 июня / © Associated Press

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США давят на союзников по НАТО с требованием ограничить упоминания об Украине в итоговом коммюнике саммита.

Об этом, по информации нескольких источников, пишет Newsweek. Белый дом отказался предоставлять комментарий по запросу издания.

Администрация президента США Дональда Трампа, как говорится в материале СМИ, оказывает давление на европейских союзников с целью минимизировать упоминания об Украине в итоговом коммюнике саммита НАТО в Гааге.

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«Такой символический шаг может свидетельствовать об ослаблении поддержки Киева со стороны Вашингтона», — говорится в издании.

Источники в Вашингтоне и Европе сообщают, что представители Трампа стремятся, чтобы в коммюнике — документе, подытоживающем результаты ежегодного саммита и определяющего приоритеты Альянса — Украина упоминалась как можно реже. По словам европейского чиновника, видевшего проект документа, там есть лишь беглое упоминание об обороноспособности Украины, без четкого подтверждения поддержки Киева.

«Если действующая редакция будет утверждена, это станет резким изменением по сравнению с четкими заявлениями поддержки Украины, которые обнародовались во время саммитов НАТО при президентстве Джо Байдена после вторжения России в 2022 году», — пишет источник.

Президент Американо-германского института при Университете Джонса Хопкинса Джефф Ратке отметил, что в Москве, Пекине и других столицах внимательно следят за тем, как США и НАТО оценивают ситуацию с безопасностью в мире.

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«Если Альянс откажется от предыдущих обязательств, это будет расценено как проявление слабости», — сказал он.

Поддержка будет, но осторожная

Несмотря на все, ожидается, что НАТО во время саммита объявит некоторые шаги в поддержку Украины. Генсек НАТО Марк Рютте призвал страны-члены увеличить годовые оборонные расходы, чтобы сдерживать Россию.

Как сообщают источники, планируется объявление новой цели — расходы на уровне 5% ВВП: 3,5% на основные оборонные программы и 1,5% — на военную инфраструктуру и логистику. Это будет существенным достижением для Трампа, давно требовавшего от союзников усиления расходов на оборону.

В последние месяцы Великобритания, Франция и другие страны пообещали увеличить военную помощь Украине, которая и дальше в значительной степени полагается на западную поддержку в борьбе с Россией.

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Однако это повлекло за собой напряжение в отношениях между ЕС и США, ведь Трамп еще в начале своей каденции заявил о стремлении быстро завершить войну в Украине.

Несмотря на посредничество в мирных переговорах между Киевом и Москвой, значительные результаты достигнуты не были. Трамп выражает разочарование обеим сторонам, однако чаще критикует украинского президента Владимира Зеленского, чем главу Кремля Владимира Путина.

Остается непонятным, поддержит ли Трамп новый законопроект Сената по поводу санкций против России или новый пакет помощи Украине после завершения действия действующего финансирования.

Коммюнике без Украины?

Если в итоговом документе НАТО почти не упомянут Украину, то это станет резким контрастом к решительной позиции предыдущих лет.

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Так, в 2024 году в коммюнике говорилось, что полномасштабное вторжение России «разрушило мир и стабильность в евроатлантическом регионе» и НАТО «обязалось усилить долгосрочную поддержку Украины, чтобы она победила в борьбе за свободу».

Украинские чиновники выражают надежду, что союзники смогут найти дипломатический способ поддержать Украину, не раздражая Трампа, который сосредоточен на войне между Израилем и Ираном.

В то же время Украине в проекте итоговой декларации саммита НАТО, который состоится 24-25 июня, могут пообещать долгосрочную помощь в сфере безопасности.

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