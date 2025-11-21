США заставляют Украину согласиться на рамочное мирное соглашение / © ТСН.ua

Соединенные Штаты пригрозили прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить согласиться на рамки мирного соглашения, предложенного при посредничестве Белого дома.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника, которые пожелали остаться анонимными.

Собеседники агентства утверждают, что Киев находится под большим давлением со стороны Вашингтона, чем во время любых предыдущих мирных переговоров, и что США хотят, чтобы Украина подписала рамочное соглашение до следующего четверга, 27 ноября.

«Они хотят остановить войну и хотят, чтобы Украина за это заплатила», — сказал один из источников.

Напомним, делегация высокопоставленных чиновников армии США встретилась в четверг, 20 ноября, в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить путь к миру.

Украинскому президенту был передан проект плана, который, по оценке США, может стать основой для завершения войны. Зеленский согласился работать над пунктами плана совместно с американцами. В Вашингтоне заявили о значительном прогрессе в достижении мира в Украине.