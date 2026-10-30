Трамп давит на Украину и Европу

Реклама

Вашингтон пытается ускорить дипломатический процесс по завершению войны России против Украины, одновременно используя различные рычаги влияния на Киев и европейских партнеров. По данным журналистов, украинские военные временно приостановили кампанию ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам после давления президента США Дональда Трампа. Параллельно американские должностные лица призывают европейские страны смягчить публичные заявления о российской угрозе.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, осведомленных о ходе военных операций.

Реклама

Украина временно приостановила удары по российским НПЗ

По информации собеседников WSJ, неофициальная пауза в атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы началась в начале прошлой недели на фоне обострения отношений между Киевом и Вашингтоном. Она может продолжаться до завершения промежуточных выборов в США, а может быть, и дольше — до конца ноября.

Реклама

В середине октября украинским подразделениям, производящим дальнобойные удары, сообщили, что кампанию против НПЗ фактически поставили на паузу после завершения уже запланированных операций. Последней атакой по российской нефтяной инфраструктуре стал удар 20 октября по нефтеперекачивающей станции на трубопроводе «Дружба» в Тамбовской области. До этого украинские силы атаковали нефтяные объекты в Санкт-Петербурге, Рязанской области и крупный газовый завод в Сургуте.

В то же время, официально Киев не объявлял о прекращении таких ударов. Владимир Зеленский заявил журналистам, что украинские военные в последние дни действовали более осторожно, но приказа не атаковать российские НПЗ не получали. «Наши ребята пытались быть осторожнее в эти дни. Но у них нет приказа» не бить по таким целям, — сказал президент.

По данным издания, Трамп в последние недели требовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ, обвиняя Украину в росте мировых цен на топливо. Энергетические эксперты, на которых ссылается издание, в основном связывают удорожание с войной США и Ирана. В то же время в Республиканской партии опасаются, что высокие цены на топливо могут нанести ущерб кандидатам накануне промежуточных выборов в Конгресс.

Отдельно на встрече с Зеленским в Осло 20 октября специальный посланник США Джаред Кушнер повторил требование Трампа остановить удары по российским НПЗ. По словам американских чиновников, разговор был очень напряженным: Кушнер объяснял, что он и Стив Уиткофф тратят значительные усилия на посредничество с Москвой, а 30-дневная пауза в атаках могла бы стать для Украины жестом благодарности.

Реклама

Украинская сторона, по данным издания, хотела получить что-то вместо этого. Зеленский предлагал взаимное энергетическое перемирие, при котором Россия прекратила бы удары по украинским электростанциям. Среди других вариантов называли дополнительные ракеты для систем Patriot или разрешение использовать Starlink на территории России для поражения российских пусковых установок. Однако эти предложения не продвинулись.

Пентагон призывает Европу сдерживать заявления о России

Давление Вашингтона касается не только Украины. По данным Reuters, в последние недели представители Пентагона обращались в несколько стран НАТО с призывом смягчить публичную риторику относительно угрозы со стороны России. Среди государств, получивших такие сигналы, Литва, Латвия и Эстония.

Американские чиновники считают, что резкие заявления европейских лидеров о России могут подрывать безопасность континента. В частности, представитель Пентагона Элбридж Колби во время разговора с балтийским должностным лицом призвал не «провоцировать» Москву. В качестве примера он привел высказывания европейских политиков о том, что Россия оказалась «загнаной в угол, как крыса».

Один из европейских чиновников описал американские сигналы так: «Мы помогаем вам. Американцы там. Просто не будьте громкими. Не создавайте шума». В то же время, собеседники Reuters подчеркнули, что эти обращения не носили конфронтационного характера. В Пентагоне отказались комментировать информацию, заявив, что частные разговоры между союзниками остаются приватными.

Реклама

В Европе такие призывы вызывают удивление. Часть союзников считает, что открытые предупреждения о российской угрозе необходимы для того, чтобы объяснять гражданам потребность в оборонных расходах и подготовке к возможным диверсиям. К тому же, западные разведки сообщают об активизации скрытых атак России на территории стран НАТО.

Европа опасается остаться за пределами договоренностей США и России

Параллельно с американским давлением в Европе растет обеспокоенность тем, что Вашингтон и Москва могут договориться о будущем Украины и безопасности континента без участия европейских правительств. Financial Times отмечает, что ослабление санкций против России, заявления Трампа о возобновлении деловых отношений с Москвой и давлении на Киев усилили опасения европейских столиц.

Это уже привело к разногласиям внутри Европы. В частности, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб провели телефонный разговор с Владимиром Путиным, не заручившись предварительно общей позицией ЕС. Инициативу подвергли критике Дания, Италия и Литва, где отметили, что контакты с Кремлем должны происходить на основе согласованной позиции и четких требований.

В то же время у европейских стран нет единого ответа на вопрос, кто именно должен представлять континент в будущих переговорах. Среди возможных форматов называют группу E3 — Великобританию, Францию и Германию. Однако, часть дипломатов опасается, что такое представительство может оттолкнуть меньшие государства Европы.

Как развивались попытки договориться о перемирии

Нынешнее давление Вашингтона разворачивается на фоне предыдущей попытки договориться о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. В конце октября Зеленский сообщил, что Украина на трое суток останавливала атаки на российские НПЗ, однако Москва не прекратила обстрелы украинских энергообъектов. В результате энергетическое перемирие не заработало, а Киев заявил о продолжении ответных ударов.

Параллельно обостряется вопрос европейского консульства в мирном процессе. После телефонного разговора Стубба и Стере с Путиным в Европе возник спор о том, могут ли отдельные лидеры самостоятельно вести переговоры с Кремлем. На этом фоне аналитики обратили внимание, что Москва пытается поссорить европейские страны и ослабить их общую позицию в преддверии переговоров о завершении войны.

Еще один аспект американской политики — стремление достичь договоренностей с Москвой, даже если они вызывают обеспокоенность союзников. Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривала возможность возобновления экономических контактов с Россией и ослабления ограничений на российские энергоресурсы. В то же время в Европе опасаются, что Вашингтон может договориться с Кремлем за счет Украины, не обеспечив Киеву надлежащих гарантий безопасности.

Новости партнеров

Новости партнеров