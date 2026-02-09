- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 208
- Время на прочтение
- 2 мин
США давят на Украину любимым способом Трампа — NBC News
Установление дедлайнов является типичным инструментом администрации Трампа в попытках покончить с международными конфликтами.
США призывают Украину и Россию заключить мир в летний период, повторяя тактику, которую Дональд Трамп применял еще с начала своего президентства. Однако история показывает, что жесткие сроки не гарантируют прогресса, а давление на Киев может привести к новым дипломатическим рискам.
Об этом пишет NBC News.
Издание отмечает, что установка дедлайнов является типичным инструментом администрации Трампа в попытках покончить с международными конфликтами. Ранее подобные сроки применялись в отношении ХАМАС в Газе и Ирана для заключения нового ядерного соглашения. Для русско-украинской войны Трамп определял несколько потенциальных терминов.
Даже первоначальное обещание положить конец войне в Украине за 24 часа после начала президентства, которое позже признали абсурдным, показало стратегический подход Трампа — установление коротких и четких дедлайнов. Уже в первые недели его президентства американская команда рассчитывала на мирное соглашение в течение 100 дней после инаугурации, то есть до мая 2025 года. Позже озвучивались новые сроки, среди которых ультиматум к Дню благодарения — 27 ноября.
Однако, как отмечает NBC, обе стороны — Украина и Россия фактически игнорируют дедлайны, рассчитывая получить преимущество либо на поле боя, либо за счет внутриполитических проблем противника.
«Время не на стороне Украины», — отметил в воскресенье Майкл Боцюрков, внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета.
«Зеленский сейчас в углу, потому что Трамп больше будет давить именно на Украину, пытаясь уложиться в объявленные сроки. Каждый раз, когда война может обернуться в пользу Украины, например, получением большего количества мощных ракет большой дальности, происходит телефонный разговор между Трампом и Путиным, и все меняется», — объяснил эксперт.
Его мнение разделяет Кир Джайлз, старший консультант лондонского аналитического центра Chatham House. Он отмечает, что администрация Трампа «очень неохотно оказывает давление на Россию, но имеет возможность заставить Украину и делала это неоднократно».
По мнению Джайлза, завершение войны возможно двумя путями: либо Украина придет к выводу о необходимости капитуляции из-за невозможности жизни в городах, либо России оказывается значительное международное давление, чтобы она прекратила боевые действия на текущей линии фронта.
Ранее сообщалось, что украинские и американские чиновники вроде бы обсудили график, включающий подготовку мирного соглашения с Россией уже в марте.
Мы ранее информировали, что администрация президента США Дональда Трампа кардинально меняет подход к внешней политике, делая ставку не на карьерных дипломатов, а на действующих военных командиров.