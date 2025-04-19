США давят на Украину по завершению войны, а на Россию - нет: детали от Axios

Дональд Трамп.

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Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на Украину по вопросу прекращения войны. Впрочем, не говорит об усилении давления на агрессорную Россию. Более того, американский лидер разочарован затягиванием переговоров и готов отказаться от посреднической роли Вашингтона.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Дональд Трамп, ранее обещавший достичь мирного соглашения в течение 24 часов после вступления в должность, в частном разговоре говорит о своем разочаровании тем, что переговоры ни к чему не приводят. По словам информированного американского чиновника, глава Белого дома сосредоточится на других направлениях внешней политики, если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время.

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Сам Трамп пока не установил дедлайн и не сказал, будет ли делать какие-либо дальнейшие шаги, кроме выхода из переговоров. Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, мол, нужно выяснить "в течение нескольких дней, возможно ли это сделать в краткосрочной перспективе".

"Рубио не уточнил, как именно будет выглядеть такой шаг, а лишь подчеркнул, что США хотят быстрого прогресса", – рассказал один из европейских дипломатов.

Двое других европейских дипломатов подтвердили: Рубио дал понять, что Трамп теряет терпение и может выйти из процесса, если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время.

Три европейских дипломата считают, что комментарии Рубио были прежде всего направлены на Украину. Близкий к украинскому правительству источник заявил, что эти месседжи были призваны оказывать давление на Киев. Более того, оно выразило обеспокоенность, что выход Трампа из переговоров может привести к приостановке военной помощи Украине со стороны США.

Европейские дипломаты говорят, что во время парижских встреч Рубио не говорил об усилении давления на Россию. Мол, создавалось впечатление, что Рубио и Виткофф "находятся под большим давлением со стороны Трампа и пытаются передать его другим игрокам".

"Украина быстро согласилась с планами Трампа по поводу 30-дневного прекращения огня. В то же время Россия не спешила поддержать эту инициативу, заявляя о своих успехах на поле боя и выдвигая ряд условий для заключения любого мирного соглашения. В результате маловероятно, что Кремль будет особенно обеспокоен возможным свертыванием", - заявил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп сделал резкое предупреждение на случай, если не будет прогресса по миру в Украине.

Дата публикации 00:01, 19.04.25 Количество просмотров 80 ТСН новости 23:00 18 апреля. Заявления США в Страстную пятницу! Что будет с Украиной?