"США де-факто стали союзником России": экономист о блокировании активов РФ

США блокируют использование замороженных активов РФ для Украины / © Getty Images

Замороженные российские активы могли бы стать одним из ключевых источников финансирования Вооруженных сил Украины, однако их использование блокируется под давлением Соединенных Штатов.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук в эфире «Киев 24».

По его словам, США обращались к ряду европейских стран, в том числе к Бельгии и Германии, с призывами не передавать замороженные российские средства Украине.

Кушнирук отметил, что такая позиция Вашингтона оказывает существенное влияние на способность Украины получить дополнительные финансовые ресурсы для обороны в условиях войны. По его мнению, отказ от использования российских активов является стратегической ошибкой.

Экономист также отметил, что нынешняя политика США по этому вопросу, по его оценке, де-факто изменяет баланс поддержки, поскольку ориентация на возможные экономические интересы в отношениях с Россией создает риски как для Украины, так и для европейской безопасности в целом.

Он подчеркнул, что замороженные активы РФ могли бы быть направлены на усиление обороноспособности Украины без дополнительной нагрузки на бюджеты западных стран.

Между тем, лидеры ЕС в Брюсселе отложили обсуждение возможности использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Стало известно, что достижение общего решения остается чрезвычайно сложной задачей.