США делают все возможное для обеспечения ВСУ необходимым оборудованием и вооружением.

США продолжают предоставлять Украине все, что сейчас могут в плане помощи, обеспечения и оружия.
Участие во встрече на следующей неделе (26 апреля – ред.) в немецком Рамштайне, где будут рассматриваться вопросы оборонных потребностей Украины, уже подтвердили более двух десятков стран, и их перечень может расшириться.
Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, — пишет Укринформ.
По его словам, на встрече также будет идти речь о текущем развитии событий в Украине, о том, какие виды неотложной помощи нужно обеспечить, и как это может повлиять на ситуацию на поле боя.
По его словам, Соединенные Штаты Америки делают все возможное для обеспечения ВСУ необходимым оборудованием и вооружением.
"Мы продолжаем предоставлять Украине все, что можем сейчас в плане помощи, обеспечения и оружия. Это происходит даже в этот момент, когда мы общаемся здесь", — подытожил официальный представитель оборонного ведомства США.
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