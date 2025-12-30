США "дожимают" Киев: эксперт о деталях переговоров и ловушке Трампа

Трамп, Зеленский и Путин / © ТСН

Переговорный процесс по завершению войны в Украине близится к критическому пределу, однако «точка невозвращения» еще не пройдена. В настоящее время инициатива находится на стороне Соединенных Штатов, усиливающих давление на Киев, в то время как Россия пытается выиграть время для реализации своих военных планов.

Об этом рассказал политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Телеграфу.

По словам эксперта, американская сторона изменила подход к диалогу с Украиной. Если раньше коммуникация шла через доверенных лиц Дональда Трампа, то теперь к процессу подключились официальные институты.

«Создается впечатление, что американцы дожимают Украину, а задача Зеленского — это маневрировать и не идти в ловушку к Трампу и Путину», — отметил Кулик.

Политолог подчеркнул, что привлечение таких фигур, как Марк Рубио, свидетельствует о серьезности намерений США получить результат. Сейчас мяч на стороне Вашингтона: либо им удастся «прижать» стороны к соглашению, либо мир увидит очередной раунд безрезультатных переговоров.

Почему Россия медлит

Несмотря на официальную риторику «рупоров Кремля», Москва заинтересована в переговорах и участвует в дипломатии второго плана. Однако россияне не спешат подписывать документы «здесь и сейчас».

«Одна из версий — россияне считают, что они еще не получили максимум на поле боя, поэтому можно потянуть до февраля или, условно, апреля месяца», — пояснил эксперт.

Кремль стремится выйти на сложную конструкцию «многоуровневых соглашений», где договоренности будут зафиксированы не только с Украиной, но и отдельно с США и Европой. Только после решения глобальных вопросов Москва готова будет подписать прямой договор с Киевом.

Кулик заметил, что все громкие инсайды, появляющиеся в западных СМИ, являются частью переговорной тактики.

«Скрытый сегмент переговоров не долго держится в секрете. Все стороны пытаются воспользоваться этими инсайдами для создания ловушки друг другу. Поэтому эту информацию максимально 'сливают'», — говорит аналитик.

На столе переговоров лежат конкретные карты, вопросы гарантий безопасности, варианты территориальных уступок и, что важно, внутриполитические кейсы — выборы и референдум.

Как хотят «продать» мир украинцам

Ключевым вопросом остается легитимизация возможного соглашения внутри Украины. Эксперт считает, что у Верховной Рады необходимы голоса, но все будет зависеть от того, как договоренности будут поданы обществу.

«Если это будет упаковано как мир, как гарантии, как 'мы ничего не сдаем', 'мы все вернем позже по дипломатическому пути', то Верховная Рада сейчас имеет необходимое количество голосов», — прогнозирует Кулик.

Это также потребует переформатирования правительства и удовлетворения политических аппетитов депутатов. Что касается общества, то украинцы не готовы к капитуляции, но могут согласиться на хитро сформулированные компромиссы.

«Когда будет на референдум вынесен вопрос: 'поддерживаете ли вы идею создания свободной экономической демилитаризованной зоны на Донбассе', то процент готовых на такой компромисс с совестью будет больше», — резюмировал политолог.

Напомним, по результатам диалога с украинским коллегой Трамп заявил о существенном приближении к завершению войны, оценив финализацию договоренностей в 95%. Американский лидер подтвердил, что провел комплексные консультации с ключевыми союзниками в Европе и беседовал с Путиным.