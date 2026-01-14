США эвакуируют военных с авиабазы в Катаре на фоне возможных ударов по Ирану

Флаг США / © Associated Press

США начали вывод сотен военнослужащих со своей крупнейшей авиабазы на Ближнем Востоке — Аль-Удейд в Катаре — накануне возможных военных действий против Ирана.

Об этом сообщает со ссылкой на американского чиновника и источник, знакомый с ситуацией NBC News.

По данным собеседников издания, военных переводят на другие объекты и в отели в регионе, чтобы уменьшить риски в случае возможного ответа Тегерана на потенциальные удары США по иранским целям.

Правительство Катара подтвердило, что часть персонала была выведена с базы «в ответ на текущую региональную напряженность». В заявлении отмечается, что власти страны будут принимать «все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и резидентов».

В то же время Посольство США в Саудовской Аравии призвало американских граждан и персонал «соблюдать повышенную осторожность и ограничить необязательные поездки к военным объектам в регионе».

Эвакуация происходит на фоне того, что президент США Дональд Трамп рассматривает ряд вариантов реагирования на жесткие действия иранских властей против участников массовых протестов в стране.

Иранские чиновники ранее заявили, что в случае американского удара под угрозой окажутся военные объекты США и Израиля в регионе. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что «военные и морские центры США станут легитимными целями».

NBC News напоминает, что в июне прошлого года американские военные уже покидали базу Аль-Удейд накануне операции Пентагона против иранских объектов по обогащению урана, известной как «Midnight Hammer». Тогда Иран ответил ракетным ударом по базе. Текущий вывод войск, по словам источников, является более скоординированным и осуществляется заранее.

Ранее об эвакуации американских военных также сообщало агентство Reuters. Ситуация обостряется на фоне массовых протестов в Иране, вызванных экономическим кризисом. По данным правозащитной организации Human Rights Activists News Agency (HRANA), с начала беспорядков были убиты по меньшей мере 2,5 тыс. человек, в том числе около 150 представителей сил безопасности. Еще около 18 тыс. человек были задержаны.

Правозащитники сообщают о запланированной казни 26-летнего Эрфана Солтани, которого осудили без полноценного судебного разбирательства. Президент США заявил, что в случае ее проведения Вашингтон прибегнет к «очень жестким действиям».

В то же время иранские власти утверждают, что значительная часть погибших — это мирные граждане, которые стали жертвами «террористов и погромщиков», и обвиняют США в организации «хаоса» с целью создания повода для военного вмешательства.

Напомним, ранее мы писали о том, что Китай не одобряет угрозы президента США Дональда Трампа нанести удар по режиму в Иране из-за жестокого подавления властями протестов.