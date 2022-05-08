США, Франция, Германия, Италия и Великобритания согласовали дополнительные санкции против Кремля: подробности

США, Франция, Германия, Италия и Великобритания согласовали дополнительные санкции против Кремля: подробности

Стороны обсудили также угрозу глобальной продовольственной безопасности, вызванную вторжением России.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман вместе со своими коллегами из Франции, Германии, Италии и Великобритании обсудили дальнейшие шаги по введению дополнительных санкций против России и продлению поддержки Украины.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Госдепартамент США по результатам переговоров.

«Участники встречи согласовали планы по дополнительным санкциям, а также другим мерам с целью привлечения российской федерации к ответственности», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны провели широкую дискуссию по вторжению России в Украину, важности дальнейшего предоставления военной помощи Украине для самообороны, а также гуманитарной помощи миллионам людей, вынужденным покинуть свои дома.

Они обсудили также угрозу глобальной продовольственной безопасности, вызванную вторжением России.

Напомним, что Путин умолял страны ОДКБ предоставить России живую силу для продолжения войны в Украине.

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