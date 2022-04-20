США, Франция и другие союзники обсудили гарантии безопасности для Украины после войны

Союзники решали, как предоставить гарантии безопасности Украине после войны, если она не является частью НАТО.
Руководители США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, а также руководители ЕС и НАТО провели онлайн-встречу, в ходе которой обсудили свои действия по поддержке Украины и предстоящие гарантии безопасности.
Об этом пишет Reuters.
Советник президента Франции сказал, что союзники обсуждали, как обеспечить гарантии безопасности Украине после войны, если она не является частью НАТО и ее автоматического оборонного механизма, известного как статья 5.
По его словам, Франция готова предоставить гарантию безопасности Украине. В частности, гарантиями безопасности могут назвать поставки оружия и военной техники, чтобы Украина могла справиться с новым нападением.
Эти гарантии больше похожи на положение об обороне, которое сейчас имеет Европейский Союз среди своих членов, а не на защитный механизм, похожий на статью 5 НАТО, которая запускает автоматическую военную поддержку в случае нападения на члена.
"Мы подтвердили наше единство и нашу решимость действовать, чтобы убедить Россию от продолжения конфликта. Мы будем продолжать усиливать нашу финансовую, военную и гуманитарную помощь в поддержку украинцев", — отметил президент Франции Эммануэль Макрон.
Лидеры вышеназванных стран также обсудили необходимость убедить государства, не входящие в ЕС и страны G7, рассматривать войну в Украине как проблему, касающуюся мира во всем мире, а не только Европы или Запада.
Ранее Великобритания, США и Канада пообещали предоставить Украине тяжелое оружие.
Читайте также: