США, Германия и Польща могут провести совместные учения - СМИ

Вашингтон ведет переговоры с Берлином и Варшавой о проведении совместных военных маневров в Польше в ответ на угрозу восточной границе НАТО со стороны России.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Выступая в эфире общественно-правового телеканала ARD, Писториус сообщил, что в настоящее время учения "рассматриваются", не приведя никаких других подробностей, - пишет DW.

По его словам, военные маневры в стране, граничащей с Украиной, послужили бы "очень четким" сигналом союзникам по НАТО, а также и президенту России Владимиру Путину.

НАТО "далеко не так слаба, как долгое время считал" Путин, сказал глава Минобороны ФРГ, отметив, что альянс "намного сильнее и сплоченнее, чем в прошлом году", до вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года.

Тем не менее "для стран Восточной Европы, таких как Польша, страны Балтии, Словакия и другие, важно видеть, что Германия как самый важный европейский член альянса и США как трансатлантический партнер выполняют свои оборонные обязательства", добавил Писториус.

Напомним, глава правительства Британии Риши Сунак заявил, что Украина присоединится к НАТО в будущем, но члены Альянса должны сфокусироваться на сегодняшней ситуации, чтобы убедиться, что у них есть план продолжать поддерживать украинскую безопасность.

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