Ракета ATACMS / © Associated Press

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США, Германия, Великобритания и Франция сняли ограничения на дальнобойное вооружение для Украины.

Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц информирует Clash Report

Фридрих Мерц сообщил об историческом решении: отныне Украина может наносить удары по России западным дальнобойным оружием. Канцлер Германии также выступил за передачу Украине мощных ракет Taurus — 100-150 крылатых ракет Taurus — аналогов британско-французских Storm Shadow/SCALP-EG.

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«Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое поставляется Украине — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев, — сказал Мерц в интервью телеканалу WDR — Это означает, что Украина теперь может защищаться, в частности, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать».

Напомним, в Германии заявляли, что решение о возможной отправке дальнобойных ракет Taurus в Украину будет принимать Фридрих Мерц. Его заявления о том, что вероятной целью для ракет Taurus может стать Крымский мост, вызвали в РФ возмущение.

Впоследствии, уже после назначения нового правительства, его представитель Штефан Корнелиус заявил, что Германия может передать дальнобойные ракеты Украине при определенных условиях. По его словам, решение по «огню большой дальности» будет подготовлено и принято в ближайшие дни.

Ранее немецкое правительство засекретило информацию обо всей запланированной военной помощи, поэтому любые фактические поставки станут известны только после их применения на фронте.

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