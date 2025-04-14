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США готовили санкции против ближайшего окружения Зеленского: подробности от Железняка
США рассматривали санкции против ближайшего окружения Зеленского, включая руководство ОПУ. Нардеп назвал конкретные имена.
США готовили санкции против ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского, включая руководство Офиса главы государства, после словесного спора в Овальном кабинете с американским президентом Дональдом Трампом и его командой. Скорее всего, речь идет о финансовых ограничениях.
Об этом народный депутат Украины Ярослав Железняк рассказав на своем YouTube-канале «Железный нардеп».
В своем заявлении об американских санкциях против украинских чиновников народный избранник сослался на информацию из платной рассылки для читателей издания LB.ua и на свои источники.
Против кого именно США планировали ввести санкции?
«(В рассылке LB.ua) говорится, что одним из методов давления на украинские власти является именно этот перечень санкций. Он имеется в двух видах, в двух санкционных списках. В первом — это 17 человек, в том числе руководитель Офиса президента Андрей Ермак, бывший помощник президента Сергей Шефир, кинопродюсер и бизнес-партнер Ермака Артем Колюбаев и Тимур Миндич. И также достаточно близкие люди, бизнес-партнеры самого Зеленского. Двоих последних традиционно называют «кошельками» Офиса президента и «смотрящими» за строительной отраслью и энергетикой. Я так понимаю, речь идет о Колюбаеве и Миндиче», — рассказал Железняк.
По его словам, другой список санкций значительно шире и насчитывает 279 человек.
«В нем, кроме упомянутых фигурантов, якобы дали практически всех министров, руководящий состав Офиса президента, ключевых «слуг», бизнес-партнеров Зеленского и даже его соратников по «Кварталу», — сказал нардеп.
Он также предоставил собственные комментарии по этой информации.
«Первое: есть ли слухи о санкциях? Да, и небезосновательны. И они были самыми активными как раз перед выступлением Трампа в Конгрессе. Буквально за несколько часов до этого Зеленский сделал пост, который так или иначе воспринялся как извинения перед Трампом за то, что произошло в Овальном кабинете. Днем ранее несколько моих источников в финансовых кругах говорили, что идет активный анализ — что делать, ну условно, как платить зарплату определенным заместителям Офиса президентам или министрам, если они подпадут под санкции США», — сообщил Железняк.
Какие типы санкций хотели ввести США?
Он отметил, что если говорить упрощенно, то санкции США бывают двух типов: одни из них — финансовые, вводимые казначейством. В этом контексте нардеп обратил внимание на министра финансов США Скота Бессента, занимающегося соглашением о минералах.
«Он фактически действует на все финансовые вещи. В том числе там условно первым следствием будет закрытие счетов в банках. В качестве примера это тот самый Дубинский, которым были именно такие санкции», — сказал Железняк.
Другой тип американских санкций — это более широкий перечень ограничений от Государственного департамента США.
«Там многое другое по перемещению, по родственникам и тому подобное распространяется», — сказал политик.
«О каком типе санкций идет речь как об угрозе — мы не знаем. Что-то мне подсказывает, что все-таки больше первый вариант. И еще раз скажу, что согласно моей информации от нескольких источников — да, действительно, такой вариант санкций готовился как минимум до этого поста (Зеленского — ред.)», — отметил депутат.
«Что я слышал по перечню людей, по которым действительно думали о санкциях, то это тот же Колюбаев, Шефир, Минчид, это госпожа Песчанская (сестра главы Счетной палаты), упомянутая в декларациях как определенный держатель активов, в том числе и связанных с «95 кварталом». И еще несколько человек, так или иначе считающихся приближенными к Зеленскому или к руководителю Офиса президента. Вот в эту часть я, честно говоря, гораздо больше верю. И главное, чтобы в Офисе президента тоже в это верили», — высказался Железняк.
Какая вероятность введения санкций сейчас?
Нардеп утверждает, что уже давно ничего не слышал об этих санкциях.
«Говорят ли сейчас о санкциях и высока ли вероятность их внедрения? Здесь я давно о них не слышал. И они как сами санкции не упоминались в моих разговорах или в том, что ходило в кулуарах, уже ну, наверное, месяц — после выступления господина Трампа в Конгрессе, и после того, как Украина сказала: «Ну, окей, мы готовы на какой-то вариант прекращения огня и переговоры по завершению войны». Поэтому мне кажется, эта информация немного устарела», — рассказал политик.
«Если сбудутся некоторые слухи о новом руководителе Посольства США в Украине, то я думаю, что очень много информации еще будет предоставлено до обновления этих санкционных перечней», — добавил он.
Напомним, в начале апреля украинская дипломат, член координационного совета Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль заявила, что слухи о возможности применения санкций в отношении украинских высокопоставленных чиновников со стороны США существовали еще до спора в Белом доме. Такие разговоры появились еще при каденции Джо Байдена.