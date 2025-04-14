США готовили санкции против ближайшего окружения Зеленского: подробности от Железняка

Президент Украины Владимир Зеленский и президента США Дональд Трамп / © Getty Images

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США готовили санкции против ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского, включая руководство Офиса главы государства, после словесного спора в Овальном кабинете с американским президентом Дональдом Трампом и его командой. Скорее всего, речь идет о финансовых ограничениях.

Об этом народный депутат Украины Ярослав Железняк рассказав на своем YouTube-канале «Железный нардеп».

В своем заявлении об американских санкциях против украинских чиновников народный избранник сослался на информацию из платной рассылки для читателей издания LB.ua и на свои источники.

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Против кого именно США планировали ввести санкции?

«(В рассылке LB.ua) говорится, что одним из методов давления на украинские власти является именно этот перечень санкций. Он имеется в двух видах, в двух санкционных списках. В первом — это 17 человек, в том числе руководитель Офиса президента Андрей Ермак, бывший помощник президента Сергей Шефир, кинопродюсер и бизнес-партнер Ермака Артем Колюбаев и Тимур Миндич. И также достаточно близкие люди, бизнес-партнеры самого Зеленского. Двоих последних традиционно называют «кошельками» Офиса президента и «смотрящими» за строительной отраслью и энергетикой. Я так понимаю, речь идет о Колюбаеве и Миндиче», — рассказал Железняк.

По его словам, другой список санкций значительно шире и насчитывает 279 человек.

«В нем, кроме упомянутых фигурантов, якобы дали практически всех министров, руководящий состав Офиса президента, ключевых «слуг», бизнес-партнеров Зеленского и даже его соратников по «Кварталу», — сказал нардеп.

Он также предоставил собственные комментарии по этой информации.

«Первое: есть ли слухи о санкциях? Да, и небезосновательны. И они были самыми активными как раз перед выступлением Трампа в Конгрессе. Буквально за несколько часов до этого Зеленский сделал пост, который так или иначе воспринялся как извинения перед Трампом за то, что произошло в Овальном кабинете. Днем ранее несколько моих источников в финансовых кругах говорили, что идет активный анализ — что делать, ну условно, как платить зарплату определенным заместителям Офиса президентам или министрам, если они подпадут под санкции США», — сообщил Железняк.

Какие типы санкций хотели ввести США?

Он отметил, что если говорить упрощенно, то санкции США бывают двух типов: одни из них — финансовые, вводимые казначейством. В этом контексте нардеп обратил внимание на министра финансов США Скота Бессента, занимающегося соглашением о минералах.

«Он фактически действует на все финансовые вещи. В том числе там условно первым следствием будет закрытие счетов в банках. В качестве примера это тот самый Дубинский, которым были именно такие санкции», — сказал Железняк.

Другой тип американских санкций — это более широкий перечень ограничений от Государственного департамента США.

«Там многое другое по перемещению, по родственникам и тому подобное распространяется», — сказал политик.

«О каком типе санкций идет речь как об угрозе — мы не знаем. Что-то мне подсказывает, что все-таки больше первый вариант. И еще раз скажу, что согласно моей информации от нескольких источников — да, действительно, такой вариант санкций готовился как минимум до этого поста (Зеленского — ред.)», — отметил депутат.

«Что я слышал по перечню людей, по которым действительно думали о санкциях, то это тот же Колюбаев, Шефир, Минчид, это госпожа Песчанская (сестра главы Счетной палаты), упомянутая в декларациях как определенный держатель активов, в том числе и связанных с «95 кварталом». И еще несколько человек, так или иначе считающихся приближенными к Зеленскому или к руководителю Офиса президента. Вот в эту часть я, честно говоря, гораздо больше верю. И главное, чтобы в Офисе президента тоже в это верили», — высказался Железняк.

Какая вероятность введения санкций сейчас?

Нардеп утверждает, что уже давно ничего не слышал об этих санкциях.

«Говорят ли сейчас о санкциях и высока ли вероятность их внедрения? Здесь я давно о них не слышал. И они как сами санкции не упоминались в моих разговорах или в том, что ходило в кулуарах, уже ну, наверное, месяц — после выступления господина Трампа в Конгрессе, и после того, как Украина сказала: «Ну, окей, мы готовы на какой-то вариант прекращения огня и переговоры по завершению войны». Поэтому мне кажется, эта информация немного устарела», — рассказал политик.

«Если сбудутся некоторые слухи о новом руководителе Посольства США в Украине, то я думаю, что очень много информации еще будет предоставлено до обновления этих санкционных перечней», — добавил он.

Напомним, в начале апреля украинская дипломат, член координационного совета Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль заявила, что слухи о возможности применения санкций в отношении украинских высокопоставленных чиновников со стороны США существовали еще до спора в Белом доме. Такие разговоры появились еще при каденции Джо Байдена.