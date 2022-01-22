США готовят ответ на ультиматумы РФ: The Washington Post узнала, какой будет позиция Вашингтона

США готовят ответ на ультиматумы РФ: The Washington Post узнала, какой будет позиция Вашингтона

В Белом доме заинтересованы дипломатически решить вопрос.

Соединенные Штаты Америки собираются в письменном ответе России проявить заинтересованность в дальнейшем диалоге, но отклонить ультиматум Кремля по отношению к НАТО.

Об этом пишет The Washington Posts со ссылкой на источники.

Как заявил изданию на условиях анонимности представитель Госдепартамента США, "письменный ответ администрации Байдена будет включать предложения по американской безопасности и продемонстрирует интерес Вашингтона в продолжении диалога".

В сообщении газеты со ссылкой на источник говорится, что ответ по-прежнему не будет отвечать требованиям России по отмене политики открытых дверей для вступления в НАТО.

В то же время отмечает издание, "администрация Байдена считает, что по-прежнему нужно предоставить письмо, которое может быть прочитано непосредственно президентом России Владимиром Путиным".

"В наших интересах, если высшее лицо, принимающее решение в России, рассмотрит эти идеи и решит, следует ли двигаться вперед", — цитирует издание слова одного из источников. Он добавил: "Мы не хотим быть теми, кто делает невозможным потенциальное дипломатическое решение".

Напомним, 21 января в Женеве состоялись переговоры госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Переговоры без камер продолжались около двух часов. По результатам переговоров, Блинкен отметил, что он объяснил российскому дипломату, что дальнейшие нападения России на Украину, в том числе кибернападения, Соединенные Штаты без ответа не оставят. Лавров назвал переговоры промежуточными, и Россия продолжает ждать письменного ответа Соединенных Штатов.

В письменных предложениях США, которые на следующей неделе будут направлены в Кремль, администрация президента Байдена представит видение того, как обе стороны могут укрепить чувство взаимной безопасности. По словам Псаки, все изложенные предложения будут соответствовать позиции американской стороны, озвученной ранее на переговорах.

Читайте также: