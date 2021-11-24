США готовы "без колебаний" бороться с вредной для Украины деятельностью РФ — Госдеп

Необычная военная активность России у границ Украины вызывает беспокойство в США.
США озабочены скоплением российских войск на границе с Украиной и готовы "без колебаний" бороться с вредной деятельностью РФ.
Соответствующее заявление во вторник, 23 ноября, во время брифинга озвучил спикер американского Государственного департамента Нед Прайс.
"С начала работы администрации мы продемонстрировали готовность и способность использовать целый ряд инструментов для борьбы с вредной деятельностью РФ, и мы без колебаний используем эти инструменты, если будет необходимо, в будущем", — отметил он.
По словам Прайса, необычная военная активность России у границ Украины вызывает беспокойство у США.
"Это повод для беспокойства наших украинских партнеров. Это также повод для беспокойства и наших европейских союзников", — продолжил представитель Госдепа.
Он указал на то, что в последние недели американская сторона "провела большие консультации и вела согласованную дипломатию не только с Украиной, но и с нашими европейскими союзниками", отмечая "твердую приверженность суверенитету Украины".
"Во время многих из этих встреч мы обсуждали нашу обеспокоенность военной деятельностью России, ее жесткой риторикой в отношении Украины", — добавил Прайс, анонсировав новые консультации по этому вопросу с международными партнерами, в том числе по НАТО.
В то же время представитель внешнеполитического ведомства США констатировал, что намерения России остаются неизвестными.
"Мы не знаем точно, что могут планировать Владимир Путин и Кремль. Но мы знаем кое-что. Мы действительно знаем, в частности из государственных отчетов, о необычной российской военной деятельности вдоль границы. Мы действительно знаем историю, и эта история совсем не обнадеживает с точки зрения предыдущих подобных шагов, которые РФ предприняла в 2014 году", — высказался он.
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