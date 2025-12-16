Владимир Зеленский и Дональд Трамп и Дональд Трамп / © ТСН.ua

Реклама

Администрация президента США Дональда Трампа сделала Украине самое сильное предложение за все время: гарантии безопасности, имитирующие статью 5 НАТО. В то же время предложение содержит скрытый ультиматум: либо Украина принимает его сейчас, либо следующий вариант будет менее щедрым.

Об этом сообщает Politico.

Гарантии безопасности для Украины

Инициатива о так называемых гарантиях безопасности «вроде статьи 5» возникла на фоне длительных переговоров в Берлине, в которых участвовали специальный посланник президента США Стив Уиткофф, зять и советник президента Джаред Кушнер, а также представители Украины и стран Европы. Вашингтон таким образом пытается подтолкнуть Киев к принятию договоренностей, призванных завершить войну.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со многими европейскими лидерами ранее не спешили соглашаться на соглашение без четко зафиксированных гарантий безопасности со стороны США, опасаясь повторной агрессии России в будущем.

Обнародованная ныне инициатива США выглядит как попытка снять эти беспокойства, но одновременно — стимулировать Зеленского к оперативным решениям.

«Основой этого соглашения являются действительно очень сильные гарантии — вроде статьи 5. Эти гарантии не будут оставаться на столе вечно. Они доступны сейчас, если будет достигнуто положительное завершение переговоров», — сказал в комментарии изданию американский чиновник.

Позже 15 декабря Трамп сообщил, что провел телефонные разговоры с Зеленским и европейскими лидерами. Он также подтвердил контакт с президентом России Владимиром Путиным, не раскрыв деталей относительно времени разговора.

Реклама

«Мне кажется, мы сейчас ближе к результату, чем когда-либо прежде, и посмотрим, что можем сделать», — сказал президент США журналистам в Белом доме. Отвечая на вопрос о возможных временных рамках для гарантий безопасности, он отметил: «Срок — это момент, когда мы сможем это завершить».

Обсуждения, которые продолжались в выходные, преимущественно касались конкретных параметров гарантий безопасности, которые готовы предоставить США и европейские партнеры Украине. В то же время на переговорах поднимались и территориальные вопросы, а также другие составляющие будущего соглашения.

Согласится ли Россия на все условия в окончательном соглашении?

В Вашингтоне рассчитывают, что Москва согласится с такими договоренностями в рамках финального урегулирования, а также не будет препятствовать вступлению Украины в Евросоюз. В то же время подобные ожидания могут быть чрезмерно оптимистичными, учитывая нежелание Кремля идти на компромиссы во время предыдущих раундов переговоров. Российская сторона пока не озвучила своей позиции относительно новых инициатив, которые в последнее время формируются в Европе.

«Мы считаем, что в окончательном соглашении россияне примут все эти условия, которые позволят существовать сильной и свободной Украине. Россия в рамках финального соглашения дала понять, что не возражает против вступления Украины в ЕС», — сказал второй американский чиновник.

Реклама

Пока остается неясным, когда именно и каким образом администрация Трампа передаст новые наработки Москве. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает соответствующей информации от американской стороны, добавив, что Путин «открыт к миру, к серьезному миру и серьезным решениям», но «категорически не открыт к любым хитростям, направленным на затягивание времени».

В Кремле также сообщили, что рассчитывают получить обновленные данные о берлинских переговорах от США.

Комментируя возможные сроки завершения переговоров, Песков отметил, что попытки определить конкретные дедлайны для мирного соглашения являются «неблагодарным делом».

По словам второго американского чиновника, украинская делегация была приятно «удивлена» готовностью Трампа согласиться на более жесткие гарантии безопасности и вынести их на ратификацию Конгрессом, что обеспечило бы их действие и после завершения его каденции.

Реклама

В Вашингтоне также положительно оценили позицию европейских союзников, которые в течение длительного времени опасались, что команда Трампа может склонить Украину к невыгодным компромиссам. Европейские дипломаты в целом выражают осторожный оптимизм.

Территориальные вопросы

Уиткофф и Кушнер параллельно пытались уменьшить разногласия между Киевом и Москвой относительно будущего контроля над территориями. Российская сторона, в частности, настаивает на сохранении контроля над Донбассом, включая районы, которые фактически не находятся под ее оккупацией.

Как сообщил один из американских чиновников, во время переговоров детально обсуждались конкретные территориальные сценарии. Среди них — еще не окончательно согласованное предложение о совместном контроле над Запорожской атомной электростанцией с распределением произведенной электроэнергии поровну между сторонами.

В то же время американские представители в основном избегали детализации других спорных территориальных вопросов, отметив, что предложили Зеленскому «идеи, которые побуждают к размышлениям».

Реклама

После ответа украинского президента на эти наработки Уиткофф и Кушнер должны обсудить их с российской стороной.

«Мы очень хорошо оцениваем прогресс, которого достигли, в том числе и в вопросах территорий», — отметил первый американский чиновник.

Следующим этапом должны стать рабочие группы, которые, вероятно, соберутся уже в эти выходные в Майами. Там военные эксперты будут детально изучать карты для урегулирования остальных территориальных аспектов.

«Мы считаем, что уже, вероятно, урегулировали около 90% вопросов между Украиной и Россией, но некоторые моменты еще нуждаются в доработке», — подытожил собеседник издания.

Реклама

Напомним, 14-15 декабря Зеленский в Германии провел критические переговоры с посланцами Трампа по мирному плану. Президент Украины заявил о готовности к компромиссу: Киев может временно отложить вступление в НАТО в обмен на мощные и юридически закрепленные гарантии безопасности от США. В то же время Зеленский отметил, что Украина не соглашается на передачу подконтрольных ей территорий, и ожидает от Вашингтона конкретных деталей относительно механизмов предотвращения нового российского вторжения.