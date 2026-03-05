США готовы к продолжительной войне: в администрации Трампа раскрыли главные цели операции

Дональд Трамп. / © Associated Press

Соединенные Штаты Америки имеют более чем достаточно оружия для ведения длительной войны с Ираном. Операция «Эпическая ярость» имеет несколько главных целей. Смена режима не является главной целью Вашингтона.

Об этом сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт, пишет CNN.

По ее словам, существуют четыре важные цели американских ударов по Ирану: уничтожение программы баллистических ракет режима, уничтожение военно-морского присутствия страны в регионе, ликвидация террористических посредников Тегерана и предотвращение его стремления получить ядерное оружие.

Она сказала, что устранение иранских лидеров приветствуется, но не входит в четыре главных целя.

«Очевидно, как президент не раз говорил, хотим ли мы видеть Ираном руководимый преступным террористическим режимом? Нет, конечно нет. Любой день, когда Соединенные Штаты Америки ликвидируют террориста, — это хороший день для нашей страны и хороший день для нашего народа», — заявила Левитт.

По ее словам, американский лидер приступил к ударам, руководствуясь «предчувствием», что иранский режим планирует атаковать США. Левитт подчеркнула, что бездействие является «неприемлемым» вариантом с точки зрения Трампа. Это, по ее мнению, подтолкнуло его к решению вступить в войну.

«Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время операция „Эпическая ярость“ имеет „потрясающий успех“, — подчеркнула пресс-секретарь Дональда Трампа.

Война США против Ирана — последние новости

Накануне глава Пентагона Пит Гегсет заявил о близкой победе над Ираном. По его словам, дальше будут новые волны ударов по территории страны, ведь «Америка побеждает — решительно, сокрушительно и безжалостно». Менее чем через неделю, говорит американское чиновник, США и Израиль будут иметь полный контроль над иранским небом.

Сам президент Дональд Трамп оценил войну против Ирана — «15 баллов из 10» . Удары по иранским объектам значительно ослабили военные возможности Тегерана. В частности, речь идет об уничтожении ракетной инфраструктуры и других военных целей.

The Telegraph сообщило, что в Белом доме начался раскол из-за войны с Ираном. В частности, государственный секретарь Марко Рубио заявил, что именно действия Израиля фактически привели к вовлечению США в войну. Эта позиция вызвала волну критики среди поклонников Трампа по движению MAGA.