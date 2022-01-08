США готовы обсуждать сокращение военного присутствия в Европе, но отвода войск РФ от границ с Украиной будет недостаточно - СМИ

США готовы обсуждать сокращение военного присутствия в Европе, но отвода войск РФ от границ с Украиной будет недостаточно - СМИ

Речь может пойти о численности американских воинских контингентов в странах Балтии и в Польше.

Администрация США на предстоящий консультациях с РФ готова обсудить возможность сокращения военного присутствия на востоке Европы при условии, что Москва тоже будет готова на подобные меры.

Об этом информирует NBC News со ссылкой на знакомые с американской позицией источники.

По данным СМИ, в то же время администрация президента США Джо Байдена не уверена в готовности РФ к серьезным дискуссиям, но если Россия будет к ним готова, американские официальные лица предложат обсудить сокращение присутствия сил Вашингтона и Москвы в Восточной Европе, а также уменьшение масштабов учений в этом регионе.

Речь может пойти о численности американских воинских контингентов в странах Балтии и в Польше, а также о том, чтобы заранее предупреждать друг друга о перемещении сил. Американцев же интересуют переговоры по поводу ракет "Искандер" в Калининграде.

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"Если окажется, что Россия готова обсуждать сокращение присутствия в регионе, США будут готовы обсуждать конкретные шаги", - приводит телеканал слова неназванного американского чиновника.

Источники NBC News пояснили, что США будут ждать от России обязательств сократить военное присутствие на своих западных границах. При этом они подчеркивают, что при этом отвода войск от границ с Украиной будет в данном случае недостаточно.

Напомним, что ранее сообщалось, что Украина может получить дополнительный пакет военной помощи от США.

Ранее замминистра иностранных дел России отмечал, что НАТО столкнется с "тяжкими последствиями" в случае расширения на восток. Также в Министерстве иностранных дел РФ призвали НАТО официально отказаться от декларации 2008 года по поводу стремления Украины и Грузии стать членами Альянса.

Впрочем, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подверг критике это требование, подчеркнув, что "отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников НАТО и Украина — никто другой".

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